Пелоси назвала Трампа «смертельным для демократии» и призвала его убрать

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала отстранить президента Дональда Трампа от управления страной после беспорядков в Вашингтоне, передает Bloomberg.

По ее словам, вице-президент США Майк Пенс может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, в противной случае палата представителей может инициировать импичмент. Один из статей 25-й поправки подразумевает, что вице-президент США может инициировать передачу себе президентских полномочий, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности.

Как передает ABC, Пелоси заявила, что Трамп подстрекал к мятежу и поэтому должен быть отстранен от должности, несмотря на то, что его срок истекает через 13 дней. «Любой день может обернуться кошмаром для Америки», — сказала она.

В Twitter Пелоси появилось следующее обращение: «Трамп смертелен для нашей демократии. Он должен уйти сейчас же».

По ее мнению, вице-президент США Майк Пенс скоро определиться с тем, как ему быть.