В Киеве отвергли подозрения в причастности к атаке на базы России в Сирии

Украинские военные отвергли подозрения в том, что при атаке на российские военные базы в Сирии могла использоваться взрывчатка украинского производства. Минобороны Украины назвало эти подозрения «информационной атакой»

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Министерство обороны Украины опровергло подозрения в причастности к атаке на российские военные базы в Сирии и назвало их «информационной атакой», сообщает «Укринформ».

«Это очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается, прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», — заявила пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир.

Ранее начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, было вещество, производимое, в том числе, на Украине.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов», — заявил тогда Новиков.

Ранее представитель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи также отверг причастность США к этой атаке. «Я могу вам сказать, что Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии», — заявил он.

Атака беспилотников на российские базы в Сирии произошла 6 января. По данным Минобороны, в ней участвовали 13 дронов. Десять из них были направлены к авиабазе Хмеймим, еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Семь беспилотников были уничтожены ЗРПК «Панцирь-С», остальные удалось взять под контроль российским подразделениям радиоэлектронной борьбы. Дроны запустили из провинции Идлиб, из зоны, которую контролируют отряды умеренной сирийской оппозиции, уточнили в российском военном ведомстве.

11 января на брифинге в Министерстве обороны журналистам продемонстрировали беспилотник, который использовался террористами во время атаки на российскую авиабазу в Сирии.