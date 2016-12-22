Путин рассказал детям о конкурентных преимуществах целостного государства

Президент посоветовал детям дорожить тем, что «мы вместе», и попробовать заинтересоваться фундаментальными исследованиями

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Умение работать в коллективе и поддерживать нормальные отношения с коллегами — одно из конкурентных преимуществ будущего, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками, победившими в конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее», передает ТАСС.

«Очень важно уметь работать в коллективе, находить свое место в коллективе, быть комфортным для других членов коллектива и эффективным», — сказал президент.

Еще одним конкурентным преимуществом Путин назвал единство в обществе. «Но чем мы точно совершенно должны дорожить — это тем, что мы вместе. Это создает значительные конкурентные преимущества, потому что целостное единое, хорошо централизованное, демократически организованное государство — это та база, на которой может раскрываться каждый человек, чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя защищенным», — пояснил он.

Путин отметил, что прикладные научные исследования интереснее фундаментальных, но к последним нужно «попробовать найти вкус». «Фундаментальное — это то, что станет прикладным только через несколько лет», — объяснил детям президент.

Глава государства также заявил, что считает важным институт семьи и несогласен с Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Владимиром Лениным, объявивших ее устаревшим социальным институтом. Ребенку сложно быть уверенным в себе, если он не чувствует любви со стороны близкого человека, пояснил Путин.

В конце прошлого года президент пообщался с детьми, водившими хоровод вокруг елки на Соборной площади Кремля, он рассказал им, что Россией управлять нетрудно и что к здравой оппозиции он относится положительно.

В июле президент проводил встречу со школьниками из разных регионов России в образовательном центре «Сириус» в Сочи, на которой сказал, что пока не принял решение, пойдет ли он на выборы в будущем году. 10 января 2018 года стало известно, что одним из председателей предвыборного штаба Путина стала глава «Сириуса» Елена Шмелева.