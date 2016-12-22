Мария Захарова обвинила главу ЦРУ во вранье

По словам официального представителя российского МИДа, заявление Майка Помпео о попытках России «на протяжении десятилетий» вмешиваться в ход выборов в США говорит о том, что «партнеры совсем заврались»

Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала «чистой воды враньем» слова руководителя ЦРУ Майка Помпео о том, что российские власти «на протяжении десятилетий» пытались вмешаться в ход выборов в США.

«Партнеры совсем заврались», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, лучшим доказательством того, что слова Помпео — «чистой воды вранье», является полное отсутствие претензий властей США к России на протяжении тех самых «десятилетий».

«Американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы. Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» — одним словом, песня половецких пленниц», — написала Захарова.

7 января Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы «на протяжении десятилетий» и вновь попытается сделать это в ноябре 2018 года, когда в США состоятся выборы в конгресс.

«Меня по-прежнему беспокоят не только русские, но и попытки других», — сказал глава ЦРУ, не уточняя детали. «У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — добавил он.

Ряд американских политиков обвиняли Россию в том, что она вмешивалась в выборы президента, которые прошли в ноябре 2016 года и на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп. Москва все обвинения во вмешательстве в выборы в других странах отрицает.