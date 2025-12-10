США потребовали от МУС не преследовать Трампа и пригрозили санкциями

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Международного уголовного суда (МУС) внесения поправок в его учредительный документ, предусматривающих гарантированный запрет на расследование деятельности республиканца и высокопоставленных американских чиновников. В противном случае Вашингтон готов ввести санкции, передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В случае, если суд не выполнит это требование США, а также два других — прекращение расследований в отношении руководства Израиля в связи с войной в секторе Газа и официальное завершение ранее проведенного расследования в отношении американских войск в Афганистане, санкции могут быть введены как против самого МУС, так и против других его должностных лиц.

В феврале США ввели финансовые санкции против МУС за расследования против страны и ее союзников, в том числе против Израиля. В том же месяце под ограничения попал генпрокурор Карим Хан, который выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В августе США ввели санкции против еще четырех судей МУС.

Как отмечает Reuters, МУС давно подвергается критике со стороны Вашингтона, причем как республиканцев, так и демократов. Представители обеих партий утверждают, что суд посягает на суверенитет США.

Представитель американской администрации сообщил Reuters, что Вашингтон донес свои требования до членов МУС, некоторые из которых поддерживают США. Так же позиция была доведена до самого суда.

Соединенные Штаты не являются стороной Римского статута — учредительного документа МУС.

Издание поясняет, что США ввели санкции против девяти должностных лиц МУС, включая судей и прокуроров в начале этого года, пытаясь снять обвинения в рамках расследования возможных преступлений американских военных в Афганистане. Санкций против самого суда, которые серьезно подорвали бы его работу, Вашингтон вводить не стал. Теперь же американские власти опасаются, что МУС примет меры после того, как у Трампа истечет срок полномочий, пишет Reuters.

Представитель администрации США в беседе с агентством подтвердил, что в Вашингтоне «растет обеспокоенность по поводу того, что в 2029 году Международный уголовный суд обратит свое внимание на президента, вице-президента, министра обороны и других лиц и начнет против них судебное преследование».

«Это неприемлемо, и мы не допустим этого», — сказал он.

Материал дополняется