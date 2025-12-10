 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников

Медведев: в воинские части прибыли более 400 тысяч военнослужащих

В воинские части за этот год зачислили более 400 тыс. военнослужащих, в добровольческие подразделения — 34 тысячи, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он добавил, что заданные показатели укомплектования практически достигнуты, передает ТАСС.

В августе министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в текущем году в России увеличили план набора на военную службу по контракту.

Материал дополняется

