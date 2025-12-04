Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. Об этом он заявил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки, по меньшей мере, прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», — сказал Макрон.
Мораторий в России и на Украине на удары по энергетическим объектам действовал на протяжении 30 дней с 18 марта. Президент России Владимир Путин тогда говорил, что Киев более 100 раз нарушал мораторий. В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» со стороны ВСУ. В Киеве отрицали удары по энергетическим объектам.
Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня на Украине пока «нереалистично», так как Киев не соблюдал мораторий.
В конце октября 2025 года The New York Times написала, что в связи с приближением зимы замедляется темп наземных боевых действий, поэтому «энергетическая битва» станет самым активным фронтом в ближайшие месяцы.
По ее данным, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа в связи с повреждениями газовых объектов. Из-за этого растут опасения, что этой зимой многие домохозяйства могут остаться без достаточного отопления в стране.
Кроме того, из-за перебоев с электричеством и роста цен на электроэнергию фабрики на Украине рискуют закрыться.
Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
