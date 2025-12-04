 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Он выразил надежду, что к предложению присоединится глава КНР Си Цзиньпин. По словам Макрона, мораторий на удары по критической инфраструктуре должен стать «ключевым моментом» предстоящей зимы
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. Об этом он заявил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки, по меньшей мере, прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», — сказал Макрон.

Bloomberg рассказал, как Рим после колебаний изменил стратегию по Украине
Политика
Антонио Таяни

Мораторий в России и на Украине на удары по энергетическим объектам действовал на протяжении 30 дней с 18 марта. Президент России Владимир Путин тогда говорил, что Киев более 100 раз нарушал мораторий. В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» со стороны ВСУ. В Киеве отрицали удары по энергетическим объектам.

Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня на Украине пока «нереалистично», так как Киев не соблюдал мораторий.

В конце октября 2025 года The New York Times написала, что в связи с приближением зимы замедляется темп наземных боевых действий, поэтому «энергетическая битва» станет самым активным фронтом в ближайшие месяцы.

По ее данным, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа в связи с повреждениями газовых объектов. Из-за этого растут опасения, что этой зимой многие домохозяйства могут остаться без достаточного отопления в стране.

Кроме того, из-за перебоев с электричеством и роста цен на электроэнергию фабрики на Украине рискуют закрыться.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Китай Эмманюэль Макрон Си Цзиньпин мораторий Украина Удары критическая инфраструктура
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Bloomberg рассказал, как Рим после колебаний изменил стратегию по Украине
Политика
Рютте рассказал, сколько НАТО нужно денег на оружие для Украины
Политика
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу и властям Украины о встрече с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 08:50 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 08:50
Институт мира переименовали в честь «величайшего переговорщика» Трампа Политика, 09:16
Путин в преддверии визита в Индию рассказал об отношениях с Моди Политика, 09:13
Кинотеатры потеряли аудиторию на фоне роста цен и дефицита фильмов Технологии и медиа, 09:01
К вам придут раньше. Почему подрядчику не стоит слепо верить госзаказчикуПодписка на РБК, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Российский новичок побил рекорд самого титулованного клуба НХЛ Спорт, 08:56
Россияне с рейса Pegasus после вынужденной посадки добрались до Актобе Общество, 08:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
IT-«внучка» «Ростелекома» объявила ценовой диапазон IPO Инвестиции, 08:45
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
«Злость и разочарование»: как беби-бумеры захватили экономику СШАПодписка на РБК, 08:23
Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины Политика, 08:22
Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии Политика, 08:13
Выгорание как стратегический риск: инструкция для CEOПодписка на РБК, 08:10
Овечкин сделал дубль и вошел в топ-2 лучших снайперов года в НХЛ Спорт, 08:09