Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики на Украине
Вооруженные силы России нанесли удары по использующимся в интересах украинской армии объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, говорится в ежедневной сводке ведомства.
Кроме того, удары были нанесены по цеху по производству боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских военных.
В ударах участвовали части оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.
За прошедшие сутки силы ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
