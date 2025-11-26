 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удары по использующимся в интересах украинской армии объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, говорится в ежедневной сводке ведомства.

Кроме того, удары были нанесены по цеху по производству боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских военных.

В ударах участвовали части оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

За прошедшие сутки силы ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

