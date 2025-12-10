Euractiv узнал о возможном «ударе» по оборонным планам Европы от стран ЕС

Страны ЕС могут не принять флагманские оборонные инициативы Еврокомиссии, самостоятельно решая, как лучше обеспечить собственную оборону, пишет Еuractiv. В январе члены евроблока дадут обратную связь по идеям ЕК

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Страны Евросоюза могут «отодвинуть на второй план флагманские оборонные инициативы Еврокомиссии, составив в январе список собственных приоритетов в сфере обороны, что может радикально изменить планирование евроблока в этой области в следующем году, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

В октябре Еврокомиссия предложила странам ЕС разработать четыре крупномасштабных проекта для устранения пробелов в коллективной самообороне к 2030 году: Европейскую инициативу по защите от беспилотных летательных аппаратов (EDDI), «Восточный фланг», «Европейский воздушный щит» и «Европейский космический щит».

Брюссель ожидал, что страны — участницы ЕС одобрят эти инициативы к концу текущего года, соглашение должно быть достигнуто не позднее весны 2026-го. Как рассказал Euractiv дипломат ЕС, в январе представители членов евроблока планируют провести сессию, чтобы дать обратную связь по этим предложениям.

Другой собеседник издания рассказал, что пока эти четыре проекта мало что значат для стран ЕС, за исключением создания коммуникационной сети. По словам двух дипломатов, в настоящее время в столицах обсуждают, как лучше обеспечить собственную оборону. Один из собеседников Euractiv сообщил, что на январской встрече страны ЕС смогут добавить свои предложения к списку приоритетных инициатив Еврокомиссии или даже полностью пересмотреть его.

Если предложения самих участников объединения будут существенно отличаться от инициатив ЕК, это может нанести удар по планам, изложенным в «дорожной карте» оборонной готовности к 2030 году (Defence Readiness Roadmap 2030), разработанной руководством ЕС, говорится в статье.

Два собеседника Euractiv, знакомых с ходом обсуждения флагманского проекта, заявили, что членам ЕС следует сосредоточиться на устранении девять пробелов в обороноспособности Евросоюза, прежде чем соглашаться на какой-либо «флагман».

В «дорожной карте» оборонной готовности ЕС подчеркивалась необходимость сосредоточить внимание на укреплении обороны восточных границ Европы на фоне опасений атаки со стороны России. Для этого разработана инициатива «Восточный фланг». Для некоторых стран ЕС это является приоритетом, в частности, в Хельсинки на следующей неделе пройдет саммит Восточного фланга, в котором примут участие Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Польша, Болгария, Румыния и Литва.

Однако другие страны Евросоюза критикуют «поворот Брюсселя на восток»: например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила, что укрепление восточных границ Европы не должно означать игнорирование защиты южного фланга.

На фоне таких заявлений еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выдвинул идею «Дозора за средиземноморским флангом» (Mediterranean Flank Watch), отмечает Euractiv.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Европа милитаризируется. «Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов», — предупредил он в октябре.