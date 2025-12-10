 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Euractiv узнал о возможном «ударе» по оборонным планам Европы от стран ЕС

Страны ЕС могут не принять флагманские оборонные инициативы Еврокомиссии, самостоятельно решая, как лучше обеспечить собственную оборону, пишет Еuractiv. В январе члены евроблока дадут обратную связь по идеям ЕК
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Страны Евросоюза могут «отодвинуть на второй план флагманские оборонные инициативы Еврокомиссии, составив в январе список собственных приоритетов в сфере обороны, что может радикально изменить планирование евроблока в этой области в следующем году, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

В октябре Еврокомиссия предложила странам ЕС разработать четыре крупномасштабных проекта для устранения пробелов в коллективной самообороне к 2030 году: Европейскую инициативу по защите от беспилотных летательных аппаратов (EDDI), «Восточный фланг», «Европейский воздушный щит» и «Европейский космический щит».

Брюссель ожидал, что страны — участницы ЕС одобрят эти инициативы к концу текущего года, соглашение должно быть достигнуто не позднее весны 2026-го. Как рассказал Euractiv дипломат ЕС, в январе представители членов евроблока планируют провести сессию, чтобы дать обратную связь по этим предложениям.

Другой собеседник издания рассказал, что пока эти четыре проекта мало что значат для стран ЕС, за исключением создания коммуникационной сети. По словам двух дипломатов, в настоящее время в столицах обсуждают, как лучше обеспечить собственную оборону. Один из собеседников Euractiv сообщил, что на январской встрече страны ЕС смогут добавить свои предложения к списку приоритетных инициатив Еврокомиссии или даже полностью пересмотреть его.

Если предложения самих участников объединения будут существенно отличаться от инициатив ЕК, это может нанести удар по планам, изложенным в «дорожной карте» оборонной готовности к 2030 году (Defence Readiness Roadmap 2030), разработанной руководством ЕС, говорится в статье.

Еврокомиссия представила план по созданию «военного шенгена»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Два собеседника Euractiv, знакомых с ходом обсуждения флагманского проекта, заявили, что членам ЕС следует сосредоточиться на устранении девять пробелов в обороноспособности Евросоюза, прежде чем соглашаться на какой-либо «флагман».

В «дорожной карте» оборонной готовности ЕС подчеркивалась необходимость сосредоточить внимание на укреплении обороны восточных границ Европы на фоне опасений атаки со стороны России. Для этого разработана инициатива «Восточный фланг». Для некоторых стран ЕС это является приоритетом, в частности, в Хельсинки на следующей неделе пройдет саммит Восточного фланга, в котором примут участие Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Польша, Болгария, Румыния и Литва.

Однако другие страны Евросоюза критикуют «поворот Брюсселя на восток»: например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила, что укрепление восточных границ Европы не должно означать игнорирование защиты южного фланга.

На фоне таких заявлений еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выдвинул идею «Дозора за средиземноморским флангом» (Mediterranean Flank Watch), отмечает Euractiv.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Европа милитаризируется. «Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов», — предупредил он в октябре.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Еврокомиссия оборона Евросоюз
Материалы по теме
Что будет представлять собой европейская «стена дронов»
Политика
Макрон решил защитить восточный фланг НАТО в Польше истребителями Rafale
Политика
В ЕС раскрыли, когда на границе с Россией появится «стена дронов»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 13:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 13:08
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 13:22
Почва для инноваций: как новые удобрения снижают риски агробизнеса Отрасли, 13:22
Лояльность в ее классическом виде исчезает: что идет ей на сменуПодписка на РБК, 13:22
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Дегтярев заявил, что талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка» Спорт, 13:15
Минпросвещения назвало даты выпускных и последних звонков в 2026 году Общество, 13:10
«Сбер» допустил пересмотр тарифов для клиентов из-за НДС по картам Финансы, 13:09
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 13:07
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 12:59
Мемкоин Трампа будет использоваться в мобильной игре про миллиардеров Крипто, 12:58
РПЛ назвала дату первого матча после зимнего перерыва Спорт, 12:53
В России офицерам ВСУ дали пожизненное за удар БПЛА по курскому пляжу Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52