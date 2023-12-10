Bloomberg сообщил о рекордном за 30 лет количестве конфликтов в мире

2023 год стал рекордным за 30 лет по числу действующих в мире конфликтов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные IISS. По подсчетам института, за год количество погибших увеличилось на 14%, а количество случаев насилия — на 28%

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В этом году в мире было зафиксировано 183 региональных конфликта, что является самым высоким показателем за три десятилетия, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studie, IISS).

В исследовании рассматривались исключительно региональные конфликты, не включающие в себя конфронтацию сверхдержав, таких как США, Россия и Китай. При этом в IISS отмечают, что группировки наподобие ХАМАС «поддерживаются» крупными державами. «Неразрешимость является определяющей чертой современного глобального конфликтного ландшафта», — подчеркивают авторы.

Интенсивность конфликтов в мире, по данным IISS, растет из года в год: согласно последнему исследованию, количество погибших увеличилось на 14%, а количество случаев насилия — на 28%. Авторы считают, что в мире доминируют «все более трудноразрешимые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения числа действующих лиц, сложных и пересекающихся мотивов, глобального влияния и ускоряющегося изменения климата».

В то же время большее количество региональных конфликтов не говорит об угрозе большой войны, такой как войны 1914-1918 и 1939-1945 годов, однако «напряженность растет, особенно между США и Китаем». «После столетия, в течение которого на континенте велись лишь ограниченные войны, <...> слишком многие государственные деятели рассматривали войну как полезный инструмент политики, что оказалось катастрофической ошибкой», — заявили в IISS.

В пример авторы исследования приводят конфликт на Украине, перспектива разрешения которого, по их мнению, должна зависеть от «получения Киевом гарантий безопасности, которые обеспечат будущую территориальную целостность Украины». Москва неоднократно заявляла о необходимости принятия «территориальных реалий» для начала мирных переговоров.

Также в IISS указали, что западные политики до сих пор не знают «насколько далеко Си Цзиньпин готов распространить свою агрессию в Южно-Китайском море, прежде всего на Тайвань». Кроме этого, сохраняется опасность, что «опустошение Израилем сектора Газа» может спровоцировать новый глобальный конфликт на Ближнем Востоке.

Как отмечают в IISS, Ситуация усложняется ускоряющимся климатическим кризисом, который «продолжает действовать как мультипликатор как коренных причин конфликтов», а также «непреодолимым» разрывом между Россией и западными державами. «Демократические страны чувствуют себя все более обязанными искать друзей везде, где они могут их найти, игнорируя, например, ужасную жестокость, узаконенную в Саудовской Аравии», — отметили авторы исследования.

По данным института, в Америке большинство региональных конфликтов вызвано криминальным соперничеством, особенно в сфере торговли наркотиками. «Преступные группировки приобретают все большую власть по отношению к государству во многих странах Южной и Центральной Америки. Так называемая война с наркотиками, которую многие правительства ведут на протяжении десятилетий, мало влияет ни на производство, ни на цепочки поставок», — говорится в статье.

В то же время в Евразии конфликты вызваны территориальными спорами, продолжающимися после распада Советского Союза, отмечают в институте. Так, помимо самых «ожесточенных» конфликтов на Украине и в секторе Газа, в IISS перечислили еще десяток стран, «расколотых» внутренним противостоянием. Среди них: Сирия, Бразилия, Мьянма, Мексика, Ирак, Южный Судан, Южный Ливан, Сомали и Афганистан.