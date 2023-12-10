Исламские страны представили свой мирный план по войне в Газе

План из 11 пунктов предусматривает полное прекращение огня в секторе Газа, возвращение насильственно перемещенных лиц и создание независимого палестинского государства. Документ уже представили членам Совбеза ООН

Сектор Газа (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила турецкая газета The Star.

По данным издания, группа уже представила план из 11 пунктов постоянным членам Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал план министрам иностранных дел России, Китая, Англии и Франции, а также госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Вашингтоне 8 декабря.

В плане отмечается, что временное перемирие в секторе Газа, которое началось 24 ноября и завершилось 1 декабря, не помогло урегулировать конфликт. Авторы инициативы в первом пункте документа подчеркнули, что в регионе нужно «как можно скорее» объявить полное прекращение огня «для прекращения кровопролития».

В плане также говорится об «острой необходимости» бесперебойной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. «Насущные потребности системы здравоохранения должны быть немедленно удовлетворены», — подчеркивается в документе. Кроме того, следует прекратить «насильственные перемещения» гражданских лиц и помочь всем беженцам вернуться домой.

По мнению авторов инициативы, после полного прекращения огня нужно начать «процесс урегулирования» в рамках ООН и в итоге создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Также необходимо обсудить механизмы, с помощью которых можно обеспечить «постоянный мир в Палестине».

«Израиль не может обеспечить безопасность своих граждан, проливая еще больше крови. Безопасность Израиля возможна только путем заключения мира с Палестиной», — говорится в документе.

Особое место в плане отводится критике действий Израиля по отношению к палестинцам, называемых нарушением международного права. Авторы документа призвали международное сообщество «дистанцироваться от беззаконной позиции Израиля, которая попирает человеческие ценности», и «использовать все свое влияние, чтобы остановить нападения и заключить мир с палестинцами».

Государства, не осудившие действия Израиля, «становятся соучастниками совершенного преступления», утверждается в плане. «Молчание некоторых стран перед лицом этой ситуации подорвало доверие к международной системе и международному праву», — считают авторы. Они предупредили, что продолжение боевых действий усиливает напряжение между людьми, приводит к росту антиисламских и антисемитских настроений, а также увеличивает риск расширения конфликта на весь Ближний Восток.

В середине ноября ОИС и ЛАГ в декларации по итогам саммита также заявили, что конфликт в секторе Газа не удастся завершить без прекращения огня и «израильской оккупации» региона. Они выступили за создание независимой Палестины в границах до начала Шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль получил контроль над сектором Газа, Восточным Иерусалимом, большей частью Западного берега реки Иордан, Голанскими высотами, Синайским полуостровом.

«Отклоняем любые предложения, которые увековечивают отделение Газы от Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и подчеркиваем, что любой будущий подход к Газе должен находиться в рамках работы над всеобъемлющим решением, обеспечивающим единство Газы и Западного берега как части Палестинского государства», — говорилось в декларации.