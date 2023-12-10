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Политика ,  
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Глава Пенсильванского университета подала в отставку из-за антисемитизма

Президент Пенсильванского университета подала в отставку из-за антисемитизма

Президент Пенсильванского университета Элизабет Мэгилл подала в отставку после скандального выступления на слушаниях в конгрессе, пишет The New York Times. Мэгилл, а также президенты Гарвардского университета и Массачусетского технологического института Клодин Гей и Салли Корнблут в ходе слушаний уклонились от прямого ответа на вопрос, будут ли наказаны студенты, призывающие к геноциду евреев, что вызвало критику.

Председатель попечительского совета Пенсильванского университета Скотт Л. Бок накануне сообщил, что президент «добровольно подала в отставку». Чуть позже о своем уходе с поста объявил также и сам Бок.

8 декабря более 70 конгрессменов призвали уволить президентов трех вузов. В письме законодателей в адрес советов сказано, что «взрыв антисемитизма» в университетских кампусах — это «провал университетского руководства», объяснения ректоров они расценили как «отвратительные».

Мэгилл в заявлении сказала: «Для меня было честью быть президентом этого замечательного учреждения». По словам главы попечительского совета, она, возглавившая университет в прошлом году, будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет избран временный президент. Мэгилл также продолжит преподавать на юридическом факультете.

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