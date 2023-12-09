Конгрессмены США призвали уволить ректора MIT за антисемитизм в вузе

В Гарвардском, Пенсильванском и Массачусетском технологическом институте проходили пропалестинские акции, конгрессмены обвинили в этих «вспышках антисемитизма» ректоров и призвали отстранить их от должностей

Слушания Комитета Палаты представителей по образованию и трудовым ресурсам на тему «Привлечение к ответственности руководителей кампусов и борьба с антисемитизмом» (Вашингтон, США), 5 декабря 2023 г. (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

74 американских конгрессмена (в основном от Республиканской партии) потребовали отстранить от работы ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов (Penn) и Массачусетского технологического института (MIT) из-за их неспособности бороться со вспышками антисемитизма в кампусах после нападения ХАМАС на Израиль, пишут Financial Times и Reuters.

Три перечисленных университета считаются одними из лучших в США. Например, в рейтинге Forbes MIT занимает четвертую позицию, Пенсильванский — восьмую, Гарвардский — девятую; в рейтинге The Wall Street Journal / Times Higher Education Гарвардский на первой строчке, MIT — на третьей, Пенсильванский — на 12-й.

Письмо последовало за слушаниями, на которых Клодин Гэй из Гарварда, Элизабет Мэгилл из Penn и Салли Корнблат из MIT пытались прояснить, будут ли привлекать студентов к ответственности за антисемитские действия.

В письме конгрессменов в адрес советов вузов сказано, что «взрыв антисемитизма» в университетских кампусах — это «провал университетского руководства», объяснения ректоров законодатели расценили как «отвратительные».

«Мы требуем, чтобы ваши советы немедленно отстранили от должности каждого из этих ректоров и чтобы вы предоставили действенный план, обеспечивающий безопасность еврейских и израильских студентов, преподавателей и ученых в ваших кампусах», — сказано в письме.

Акции в поддержку Палестины в перечисленных вузах принимали различные формы. Например, в MIT была забастовка, в ходе которой участники заняли одно из институтских зданий; после этого часть студентов отстранили от неакадемической деятельности, то есть речь не идет о полном отстранении от занятий.

В Гарварде студенты публиковали письмо с осуждением Израиля, и хотя в нем не было имен подписантов, позднее они стали известны: в итоге некоторые работодатели с Уолл-стрит потребовали список, чтобы не брать этих студентов на работу; в районе университета ездил грузовик с цифровым рекламным щитом, на котором были отражены имена и фото подписантов с надписью «Ведущие антисемиты Гарварда».

В Penn было устроено проецирование пропалестинских лозунгов («Сионизм — это расизм», «Penn финансирует геноцид палестинцев» и др.) на здания кампуса. Ректор осудила эти действия. Это не исчерпывающий список акций как в этих, так и в других американских вузах.

Как передает The New York Times, в отношении Гарвардского и Пенсильванского университетов, а также других учебных заведений ведутся федеральные расследования по обвинениям в антисемитизме.