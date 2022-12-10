Киев сообщил о фейковых письмах в Германии с призывом вступать в армию

Пресс-секретарь МИД Украины опубликовал скан письма от имени Генконсульства в Дюссельдорфе, адресованного жителю Камп-Линтфорт. В нем предлагается €5 тыс. в месяц за вступление в иностранный легион. Киев назвал письмо фейком

Киев, Украина (Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Гражданам Германии стали приходить по почте фейковые письма от имени Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, в которых за службу в украинской армии предлагают €5 тыс. в месяц. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Николенко также опубликовал скан такого письма.

Оно адресовано жителю Камп-Линтфорт (Северный Рейн-Вестфалия) и подписано генеральным консулом Ириной Шум. В нем адресата призывают вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины и предлагают месячную зарплату €5 тыс., а в случае гибели семья получит €100 тыс. На Украине помимо денежного довольствия все военные дополнительно получают 30 тыс. грн (€774) и 100 тыс. грн (€2,5 тыс.) — те, кто участвует в боевых действиях.

Дипломат назвал письма фальшивыми. «Таких сообщений украинское консульское учреждение не направляло», — написал он. Представитель украинского МИДа связал рассылку с кампанией по дезинформации, «направленной на дискредитацию украинской дипломатии, подрыв поддержки Украины со стороны Германии и ее граждан».

Как отмечает Tagesschau, в Германии вербовка граждан для службы в иностранной армии наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Полиция в Дюссельдорфе начала расследование.

В конце февраля, через несколько дней после начала военных действий, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.