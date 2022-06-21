WP сообщила о гибели «по меньшей мере» второго американца на Украине

Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на некролог в издании его родного города.

По данным газеты, сообщение было написано членами семьи 52-летнего американца. Таким образом, Забельски стал «по меньшей мере вторым американцем, погибшим» на Украине во время проведения российской военной спецоперации, пишет WP.

Источник газеты во внешнеполитическом ведомстве сообщил, что Госдеп контактирует с семьей американца и оказывает «всю возможную консульскую помощь». Дипломат отказался сообщать более подробную информацию «из уважения к семье в это трудное время».

По данным источников журнала Rolling Stone, 22-летний Забельски был ветераном ceхопутных войск США и подорвался на мине.

17 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые подтвердил гибель американца на Украине. Во время брифинга он положительно ответил на вопрос об американском гражданстве погибшего, но заявил, что не располагает дополнительной информацией.

Читайте на РБК Pro Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции Pro Можно ли платить дивиденды в 2022 году Можно ли платить дивиденды в 2022 году Статьи Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни Статьи Pro Цена утечки персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей Цена утечки персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей Статьи Pro Почему копирование западного бренда — худшая стратегия позиционирования Почему копирование западного бренда — худшая стратегия позиционирования Инструкции Pro «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос Исследования

27 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции на Украине, президент Владимир Зеленский заявил о намерении Киева привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

Ранее российские СМИ опубликовали видео с двумя пленными мужчинами, которые представились гражданами США. Первый мужчина, запись с которым показал RT, представился уроженцем Алабамы Александром Дрюке. Он сообщил, что жив, передал привет своей матери и выразил надежду на то, что вернется домой. На второй записи, опубликованной «Известиями», мужчина представляется Энди Вином из Алабамы. Он утверждает, что раньше «верил пропаганде», которая выставляла россиян в невыгодном свете. Но теперь он считает, что украинская армия некомпетентная и коррумпированная.

В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что у ведомства есть информация о пропаже третьего американца за последние недели. CNN со ссылкой на супругу военного уточнял, что речь идет о ветеране морской пехоты Грейди Керпаси.