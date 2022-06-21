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Военная операция на Украине ,  
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WP сообщила о гибели «по меньшей мере» второго американца на Украине

Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на некролог в издании его родного города.

По данным газеты, сообщение было написано членами семьи 52-летнего американца. Таким образом, Забельски стал «по меньшей мере вторым американцем, погибшим» на Украине во время проведения российской военной спецоперации, пишет WP.

Источник газеты во внешнеполитическом ведомстве сообщил, что Госдеп контактирует с семьей американца и оказывает «всю возможную консульскую помощь». Дипломат отказался сообщать более подробную информацию «из уважения к семье в это трудное время».

По данным источников журнала Rolling Stone, 22-летний Забельски был ветераном ceхопутных войск США и подорвался на мине.

17 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые подтвердил гибель американца на Украине. Во время брифинга он положительно ответил на вопрос об американском гражданстве погибшего, но заявил, что не располагает дополнительной информацией.

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27 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции на Украине, президент Владимир Зеленский заявил о намерении Киева привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

Ранее российские СМИ опубликовали видео с двумя пленными мужчинами, которые представились гражданами США. Первый мужчина, запись с которым показал RT, представился уроженцем Алабамы Александром Дрюке. Он сообщил, что жив, передал привет своей матери и выразил надежду на то, что вернется домой. На второй записи, опубликованной «Известиями», мужчина представляется Энди Вином из Алабамы. Он утверждает, что раньше «верил пропаганде», которая выставляла россиян в невыгодном свете. Но теперь он считает, что украинская армия некомпетентная и коррумпированная.

В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что у ведомства есть информация о пропаже третьего американца за последние недели. CNN со ссылкой на супругу военного уточнял, что речь идет о ветеране морской пехоты Грейди Керпаси.

Теги
американцы Военная операция на Украине мина США

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