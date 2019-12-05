В Белом доме отреагировали на слушания по импичменту Трампа

В Белом доме отреагировали на слушания по импичменту Трампа

Слушания в юридическом комитете палаты представителей конгресса США, посвященные импичменту в отношении Дональда Трампа, показали лишь предвзятость к президенту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стэфани Гришэм, передает The Washington Post.

«Единственное, что три либеральных профессора установили на слушаниях председателя Надлера, это их политическая предвзятость к президенту», — заявила Гришэм. Она добавила, что Трамп не сделала ничего плохого, а конгрессменам необходимо «вернуться к работе в интересах американцев».

Материал дополняется