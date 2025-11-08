NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Объекты, которые могут служить бомбоубежищами в случае потенциального вооруженного конфликта, в Финляндии в мирное время используются в гражданских целях. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на местных жителей, специалистов по гражданской обороне и наблюдению на местах.
Издание показало фото с объектов, которые задумывались как бомбоубежища. Внутри одного из них в Хельсинки можно увидеть благоустроенный аквапарк — это плавательный комплекс «Итэкескус» с тремя бассейнами, двумя водными горками, шестью саунами и тренажерным залом.
На другом объекте, который показала NYT, находится картинговая трасса — это автодром под названием Formula Center, также расположенный в Хельсинки.
Также потенциальным бомбоубежищем может служить станция метро «Камппи» в Хельсинки. В одном из убежищ в районе Контула работает крытый скейт-парк Luuppi.
Всего в Хельсинки порядка 5,5 тыс. гражданских бомбоубежищ (население города — около 700 тыс. человек), отмечает NYT. Из них примерно 50 находятся в огромных подземных пространствах и ежедневно служат для самых разных целей: кроме перечисленных это парковки, площадки для стрельбы и перформанс-пространства. К последним относится Vapaan Taiteen Tila — место, где проходят спектакли, концерты, художественные выставки и другие мероприятия, находится под землей рядом с Хельсинкским университетом искусств.
Большинство всех этих объектов строилось со времен Второй мировой войны. Они спроектированы так, чтобы выдерживать обрушение зданий, взрывные волны и радиацию, пишет NYT. Город сдает их в аренду при условии обязательства арендатора освободить и переоборудовать помещение обратно в убежище в течение 72 часов. Такое же требование распространяется и на убежища во многих жилых и коммерческих зданиях — многоквартирных домах, офисных центрах, школах и музеях.
По закону они обычно располагаются в подвале или на первом этаже. В этих помещениях есть системы вентиляции, способные фильтровать радиоактивные осадки и химические вещества. Убежища оснащены взрывозащитными дверьми и укреплены набрызг-бетоном и стальной арматурой.
Активизировать строительство бомбоубежищ и сделать в них дополнительные вложения в последние годы решили власти и других европейских стран. Так, увеличить их число собралась Германия. В Варшаве на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности в 2025–2027 годах намеревались выделить около $27 млн.
Глава немецкого Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Ральф Тислер объяснял меры тем, что страна должна быть готова к возможному нападению России. Москва неоднократно подчеркивала, что никому не угрожает и причин воевать со странами НАТО у нее нет.
