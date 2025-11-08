 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

NYT: Финляндия сделала из бомбоубежищ аквапарки, картинги и центры развлечений
Подземные пространства, задуманные как бомбоубежища, в Финляндии используются как парковки, перформанс-пространства, аквапарки и стрельбища. Там также действуют картинговые трассы и ездят поезда метро
Убежище Merihaka, рассчитанное на 6000 человек и включающее подземное хоккейное поле, Хельсинки, Финляндия
Убежище Merihaka, рассчитанное на 6000 человек и включающее подземное хоккейное поле, Хельсинки, Финляндия (Фото: Emma Burrows / AP / ТАСС)

Объекты, которые могут служить бомбоубежищами в случае потенциального вооруженного конфликта, в Финляндии в мирное время используются в гражданских целях. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на местных жителей, специалистов по гражданской обороне и наблюдению на местах.

Издание показало фото с объектов, которые задумывались как бомбоубежища. Внутри одного из них в Хельсинки можно увидеть благоустроенный аквапарк — это плавательный комплекс «Итэкескус» с тремя бассейнами, двумя водными горками, шестью саунами и тренажерным залом.

На другом объекте, который показала NYT, находится картинговая трасса — это автодром под названием Formula Center, также расположенный в Хельсинки.

В Германии решили увеличить число бомбоубежищ на случай войны с Россией
Политика
Фото:Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Также потенциальным бомбоубежищем может служить станция метро «Камппи» в Хельсинки. В одном из убежищ в районе Контула работает крытый скейт-парк Luuppi.

Всего в Хельсинки порядка 5,5 тыс. гражданских бомбоубежищ (население города — около 700 тыс. человек), отмечает NYT. Из них примерно 50 находятся в огромных подземных пространствах и ежедневно служат для самых разных целей: кроме перечисленных это парковки, площадки для стрельбы и перформанс-пространства. К последним относится Vapaan Taiteen Tila — место, где проходят спектакли, концерты, художественные выставки и другие мероприятия, находится под землей рядом с Хельсинкским университетом искусств.

Большинство всех этих объектов строилось со времен Второй мировой войны. Они спроектированы так, чтобы выдерживать обрушение зданий, взрывные волны и радиацию, пишет NYT. Город сдает их в аренду при условии обязательства арендатора освободить и переоборудовать помещение обратно в убежище в течение 72 часов. Такое же требование распространяется и на убежища во многих жилых и коммерческих зданиях — многоквартирных домах, офисных центрах, школах и музеях.

По закону они обычно располагаются в подвале или на первом этаже. В этих помещениях есть системы вентиляции, способные фильтровать радиоактивные осадки и химические вещества. Убежища оснащены взрывозащитными дверьми и укреплены набрызг-бетоном и стальной арматурой.

Активизировать строительство бомбоубежищ и сделать в них дополнительные вложения в последние годы решили власти и других европейских стран. Так, увеличить их число собралась Германия. В Варшаве на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности в 2025–2027 годах намеревались выделить около $27 млн.

Глава немецкого Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Ральф Тислер объяснял меры тем, что страна должна быть готова к возможному нападению России. Москва неоднократно подчеркивала, что никому не угрожает и причин воевать со странами НАТО у нее нет.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Финляндия бомбоубежище
