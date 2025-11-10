NYT назвала обыски у совладельца «Квартала 95» ответом Зеленскому

Летом Зеленский предпринял попытку лишить НАБУ и САП полномочий. В то время ведомства вели расследования против ближайшего окружения президента, пишет NYT. По ее данным, обыски у Миндича стали ответом Зеленскому

Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Обыски у предпринимателя, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича были ответом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, соратником которого является Миндич, сообщает газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, Зеленский пришел в политику с обещанием искоренить коррупцию на Украине, однако в период его президентства продолжают звучать обвинения в коррупционных сделках, особенно в энергетическом секторе. Когда украинский президент летом предпринял шаги по ослаблению антикоррупционных органов, те как раз расследовали дела в отношении членов его ближайшего окружения, сообщают активисты, выступающие против коррупции. Антикоррупционные органы Украины вместо того, чтобы отступить под давлением Зеленского, продолжают усиливать давление на руководство страны, отмечает NYT.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были созданы в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

Речь идет, в частности о Миндиче, к которому недавно пришли с обысками детективы НАБУ. Как написало украинское издание «Страна.ua», обыски в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере является крайне тревожным звонком для самого президента. Хоть Миндич и уехал из страны, но на Украине остаются другие фигуранты дела, включая главу «Энергоатома», министра юстиции Германа Галущенко, к которому 10 ноября также пришли с обысками.

Как утверждает издание, весной 2025 года на Украине появилась «ситуативная «антизеленская» коалиция». В нее входят структуры, ранее связанные с Демократической партией США, в том числе руководство и ключевые сотрудники НАБУ и САП и грантовые организации, а также Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко, уточняет «Страна.ua».

Коалиция активизировала антикоррупционные расследования против Миндича и вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышова, что, как пишет газета, привело к «зачистке» со стороны Зеленского, включая попытки лишить НАБУ и САП полномочий.

Президент Украины 22 июля подписал закон об ограничениях полномочий НАУ и САП, что вызвало протесты. Закон делал НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора, который получает доступ ко всем их производствам, право давать обязательные указания и менять подследственность дел. Тысячи людей вышли на протесты в Киеве и других городах, к ним присоединился Кличко, назвавший закон шагом к авторитаризму. После этого Зеленский отказался от предложенной реформы и внес новый законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов.

В августе издание Kyiv Independent сообщало, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». В рамках следствия проверялись связи между этим предприятием и господином Миндичем. При этом само ведомство отрицало факт проведения такого расследования.

Кроме этого, в начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. В профайле Миндича, подготовленном газетой, он называется не только деловым партнером, но и другом Зеленского.

Миндич, согласно его профайлу, активно работает в области обороны и энергетики. Издание отмечает, что 2024 год стал прорывным для связанной с ним компании Fire Point. Источники утверждают, что компания заключила два контракта на сумму более 7 млрд гривен. Финансирование поступало не только из государственного бюджета Украины, но и от западных партнеров.

«Квартал 95» — компания, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, она основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Зеленский — один из основателей студии, после вступления в должность президента он вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.