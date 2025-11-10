Чего ожидать от «исторического» визита сирийского лидера в Белый дом Ведомая бывшим главой джихадистской группировки Сирия вступит в коалицию по борьбе с терроризмом

10 ноября сирийский президент Ахмед аш-Шараа посетит Белый дом, став первым лидером республики, удостоенным такой чести. Что он там будет обсуждать и как США изменили отношение к некогда «особо опасному террористу» — в статье РБК

Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 14 мая 2025 г. (Фото: Saudi Press Agency / Reuters)

10 ноября президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне лидера Сирии, президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа. «Безусловно, это исторический визит. Это первый визит сирийского президента в Белый дом за более чем 80 лет», — заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. Он уточнил, что на переговорах планируется обсудить снятие санкций, «начало новой главы» в двусторонних отношениях и сотрудничество в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).

Специальный посланник США по Сирии и посол в Турции Томас Барак сообщил, что, как ожидается, в Вашингтоне аш-Шараа подпишет соглашение о присоединении Дамаска к международной коалиции против ИГ, созданной США в 2014 году, когда группировка установила контроль над третью территории Сирии и 40% территории Ирака.

Как США сворачивают присутствие в Сирии

Весной этого года США начали поэтапное сокращение и консолидацию сил действующей в Сирии международной коалиции, в которую входят почти девять десятков стран. В докладе генерального инспектора Пентагона за второй квартал 2025 года сообщается, что американские военные покинули три военные базы: Mission Support Site Green Village, Mission Support Site Euphrates и H2. «Военнослужащие США и коалиции либо были передислоцированы на другие базы Совместной объединенной оперативной группы (координационный орган коалиции по борьбе с ИГ, операция «Непоколебимая решимость». — РБК) в Сирии или Ираке, либо вернулись в Соединенные Штаты после завершения срока своей службы», — говорится в документе.

В середине июня агентство Reuters сообщило, что военнослужащие США также покинули базы Аль-Вазир и Тель-Байдар на северо-востоке республики. На карте, приложенной к докладу Пентагона, отмечены четыре действующие в стране базы США: Хараб аль-Джир, Аш-Шаддади и Касрук в провинции Хасаке, а также Эт-Танф в провинции Хомс.

В начале июня Томас Барак сообщил, что Вашингтон планирует сохранить лишь одну военную базу в республике. «Я могу вас заверить, что наша нынешняя политика в отношении Сирии будет сильно отличаться от политики за последние сто лет, потому что ни один из этих подходов не сработал», — заявил спецпосланник в интервью турецкому телеканалу N-TV. По данным The New York Times, администрация Трампа планирует сократить численность американского воинского контингента в Сирии примерно до 500 человек.

Параллельно Соединенные Штаты готовятся разместить свой военный контингент на авиабазе в Дамаске, чтобы обеспечивать соглашение о безопасности между Сирией и Израилем, которое разрабатывается при посредничестве Вашингтона, выяснило Reuters. В рамках возможной сделки район к югу от Дамаска может стать демилитаризованной зоной. МИД Сирии эту информацию не подтверждает. Пятый раунд сирийско-израильских переговоров, как ожидается, пройдет в Вашингтоне после визита аш-Шараа.

27 ноября 2024 года объединенные силы сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок начали масштабное наступление на северо-западе Сирии. 29 ноября они вошли в Алеппо — второй по величине город республики. Уже на следующий день смогли полностью восстановить контроль над востоком провинции Идлиб, утраченный в результате наступления сил Башара Асада в 2020 году. Затем пали и другие крупные города — Хама и Хомс. В ночь на 8 декабря повстанцы вошли в Дамаск, а президент Башар Асад, правивший страной с 2000 года, бежал в Москву. 29 января 2025 года временным главой страны стал аш-Шараа, глава исламистской «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России). В стране было отменено действие Конституции, распущены парламент, армия, службы безопасности и ополчение. Первые после смены режима выборы в сирийский парламент, народный совет, прошли в начале октября по особому «временному избирательному порядку». Голосование было непрямым, его осуществляли коллегии выборщиков. Все кандидаты баллотировались как независимые, поскольку политические партии в стране распущены. Таким образом были избраны две трети 210-местного совета. Поскольку выборы не провели в регионах проживания этнических меньшинств, курдов и друзов, вакантными остались 19 мест из квоты. Оставшуюся треть депутатов должен назначить президент, пока аш-Шараа этого не сделал.

Как менялось отношение США к аш-Шараа

Еще годом ранее США обещали вознаграждение в размере $10 млн за информацию, ведущую к поимке аш-Шараа. В прошлом сирийский лидер был известен под именем Абу Мохаммед аль-Джулани и состоял в группировке «Аль-Каида в Ираке» (признана террористической и запрещена в России), которая затем трансформировалась в «Исламское государство».

В 2006 году американские военные задержали его при попытке заминировать дорогу возле Мосула. Аш-Шараа провел около пяти лет в иракских тюрьмах, в том числе в печально известной Абу-Грейб, отмечал The Economist. В 2011 году, выйдя на свободу, он основал в Сирии ячейку «Аль-Каиды в Ираке» — «Джебхат ан-Нусру» (признана террористической и запрещена в России). В 2013 году Госдепартамент внес будущего главу Сирии в список особо опасных террористов. В 2016 году группировка аш-Шараа сменила название на «Джабхат Фатх аш-Шам», а в 2017 году на ее основе была создана «Хайят Тахрир аш-Шам».

В декабре 2024 года, после свержения правительства Башара Асада, США отменили награду за поимку аш-Шараа. А в мае 2025 года состоялись первые переговоры между Трампом и аш-Шараа: они прошли в Эр-Рияде и стали первой встречей лидеров двух стран с 2000 года. В ее преддверии американский президент объявил о снятии с Сирии санкций (правда, соответствующий указ был подписан лишь 30 июня). Общаясь с журналистами после переговоров, Трамп охарактеризовал аш-Шараа как «привлекательного парня с суровым прошлым», предположив, что у нового сирийского лидера есть шанс взять ситуацию в стране под контроль.

В июле Государственный департамент снял статус террористической организации с «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтонский институт ближневосточной политики отметил беспрецедентность этого шага: это первый случай после терактов 11 сентября 2001 года, когда джихадистская организация была исключена из перечня, не будучи полностью уничтоженной. «Напротив, ее боевики и управленческие структуры стали ключевыми элементами переходного правительства Сирии», — пояснили в исследовательском центре.

В конце сентября новый сирийский лидер вновь встретился с Трампом и госсекретарем Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В стенограмме Госдепартамента сообщается, что Рубио обсудил с аш-Шараа борьбу с терроризмом, поиски пропавших в стране американских граждан и значение сирийско-израильских отношений для региональной безопасности.

Как новые сирийские власти получали международное признание

Незадолго до визита сирийского лидера в Вашингтон, 6 октября, Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию об исключении аш-Шараа и сирийского министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного перечня в отношении ИГ и «Аль-Каиды». 14 членов СБ ООН, включая Россию, проголосовали за, Китай воздержался.

Al Jazeera отмечает, что снятие международных санкций с аш-Шараа во многом носит символический характер, поскольку их действие и так приостанавливали каждый раз, когда ему приходилось выезжать за пределы Сирии в качестве лидера страны. С начала года решение о снятии или смягчении санкций против Сирии уже приняли Соединенные Штаты, Великобритания и Швейцария.

Дебют аш-Шараа на международном многостороннем форуме состоялся в марте 2025 года — на экстренном саммите в Каире, посвященном палестинской проблеме. В мае он получил приглашение на саммит Лиги арабских государств в Багдаде, но предпочел остаться в Дамаске, направив на форум делегацию во главе с министром иностранных дел. Reuters сообщил, что несколько влиятельных иракских политиков выступили против приезда аш-Шараа, поскольку тот ранее состоял в иракской ячейке ИГ.

В середине сентября аш-Шараа принял участие в Арабо-исламском чрезвычайном саммите в Дохе, где встретился с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Он также дважды посетил Турцию и провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В конце сентября аш-Шараа выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он стал первым за почти 60 лет сирийским лидером, который обратился к мировому сообществу с этой трибуны. Аш-Шараа призвал снять с сирийского народа «оковы санкций» и заявил, что «Сирия возвращает себе законное место среди наций мира». На полях ассамблеи помимо встречи с Трампом он провел переговоры с Эрдоганом, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

15 октября аш-Шараа совершил свой первый визит в Москву. Одной из ключевых тем переговоров стало будущее российских военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим и 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе (в 2017 году Москва договорилась с тогдашними сирийскими властями о размещении там своих гарнизонов на 49 лет). После переговоров глава МИД Сирии заявил, что стороны приступили к пересмотру действующих соглашений о сотрудничестве, в том числе о российском военном присутствии. 30 октября Bloomberg сообщил, что российская авиация возобновила полеты на базу Хмеймим.