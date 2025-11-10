ФСБ пресекла поставки двигателей в интересах Минобороны другой страны

В Ярославе пресекли канал незаконной поставки двигателей двойного назначения в интересах министерства обороны иностранного государства. В УФСБ заявили, что поставки организовали руководители местного коммерческого предприятия

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ пресекли незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ярославской области. В ведомстве отметили, что канал незаконного экспорта ликвидирован, изготовленная продукция изъята из оборота.

Оперативные мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Рязанской области. В результате были выявлены два руководителя коммерческого предприятия в Ярославле, которые организовали канал поставок продукции двойного назначения за пределы страны.

Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК (незаконный экспорт продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль). Максимальное наказание по указанной части статьи — до десяти лет лишения свободы.

В интересах какого государства должны были осуществляться поставки, в пресс-релизе УФСБ не уточняется. The Economic Times незадолго до публикации сообщила, что в России раскрыли шпионскую сеть, возглавляемую пакистанской Межведомственной разведкой (ISI), которая пыталась вывезти передовые технологии из страны. По информации издания, в рамках расследования в Санкт-Петербурге был задержан россиянин, который участвовал в попытке вывоза секретных документов. Информация, как пишет The Economic Times, касалась российских военных вертолетов и систем противовоздушной обороны.