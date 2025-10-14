Посол Палестины выразил надежду на продолжение помощи из Москвы для Газы

Абдель Хафиз Нофаль (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В секторе Газа рассчитывают на продолжение гуманитарной помощи из России, сообщил в интервью ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Так он ответил на вопрос, обсуждались ли новые поставки продовольствия и медикаментов нуждающимся в анклаве, разрушенном войной Израиля с ХАМАС.

«Я думаю, что помощи будет только больше», — добавил дипломат.

В июне 2025 года МИД России сообщил о поставках 30 тыс. т пшеницы для жителей Палестины. Груз доставили на Западный берег реки Иордан для дальнейшей переработки. Оттуда полученную муку направили в сектор Газа, охваченный из-за войны продовольственным кризисом. До этого поставки гуманитарной помощи, собранные волонтерами, также осуществлялись по линии Россотрудничества.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа.

По оценкам The Guardian, с октября 2023 года в Газе погибли 64 тыс. человек, пострадали почти 164 тыс. человек. В сумме это более 10% населения анклава.

В конце сентября 2025 года США представили план урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС. Воюющие стороны его поддержали и приступили к реализации первой фазы: ХАМАС отпустил живых заложников, Израиль — осужденных палестинских боевиков.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.