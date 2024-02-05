Сотрудника посольства Индии в России арестовали за шпионаж
В Индии арестовали сотрудника посольства страны в Москве по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана, сообщает The Hindu.
Антитеррористическое отделение полиции задержало дипломата Сатендру Сивала в городе Хапур в индийском штате Уттар-Прадеш. Его заподозрили в передаче Разведывательному агентству Пакистана (ISI) информации, касающейся ведомств Индии — МИДа и Минобороны — и индийских военных объектов.
Сивала допросили, его ответы в ходе допроса «признали неудовлетворительными», пишет The Hindu. По версии следствия, сотрудник индийского посольства передавал информацию ISI в обмен на деньги.
По данным МИД Индии, в 2021 году задержанный дипломат был назначен помощником по безопасности при индийском посольстве в Москве. В ведомстве сообщили, что сотрудничают со следственными органами по делу Сивала.
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