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Сотрудника посольства Индии в России арестовали за шпионаж

В Индии арестовали сотрудника посольства в Москве за шпионаж в пользу Пакистана
Фото: SumanBhaumik / Shutterstock
Фото: SumanBhaumik / Shutterstock

В Индии арестовали сотрудника посольства страны в Москве по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана, сообщает The Hindu.

Антитеррористическое отделение полиции задержало дипломата Сатендру Сивала в городе Хапур в индийском штате Уттар-Прадеш. Его заподозрили в передаче Разведывательному агентству Пакистана (ISI) информации, касающейся ведомств Индии — МИДа и Минобороны — и индийских военных объектов.

Сивала допросили, его ответы в ходе допроса «признали неудовлетворительными», пишет The Hindu. По версии следствия, сотрудник индийского посольства передавал информацию ISI в обмен на деньги.

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Фото: Michael Gruber / Getty Images

По данным МИД Индии, в 2021 году задержанный дипломат был назначен помощником по безопасности при индийском посольстве в Москве. В ведомстве сообщили, что сотрудничают со следственными органами по делу Сивала.

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Теги
Индия Россия Пакистан шпионаж дипломат арест
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