Ермак заявил, что замороженные российские активы жизненно необходимы Украине для ответа России. В Европе в последние месяцы обсуждают «репарационный кредит» для Киева за счет этих активов. Москва считает действия с ними воровством

Андрей Ермак (Фото: Kylie Cooper / Reuters)

Использование замороженных российских активов жизненно важно для Киева, переговоры в Европе необходимо вести как можно скорее, заявил в интервью The Times глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных средств и ценных бумаг на общую сумму около €300 млрд. Из них около $5–6 млрд находятся в США, но большая часть — в бельгийском депозитарии Euroclear.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре 2024 года в ходе выступления в Госдуме сообщала, что работа по размораживанию золотовалютных резервов ведется, но детали публично не могут быть озвучены.

В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать «репарационный кредит» для Украины, финансируемый за счет замороженных российских активов. Этот кредит Киев будет возвращать только после того, как Россия компенсирует ущерб, нанесенный во время конфликта.

Идею поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, предложив предоставить Украине кредит на сумму €140 млрд. Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против, и последующие переговоры с Еврокомиссией завершились без результата. Отказ поддержать выделение такого кредита власти Бельгии объясняли риском для своей экономики в результате ответных мер Москвы.

В случае передачи Западом ее активов Киеву Россия даст ответ на «разбойничьи действия», предупредил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, изъятие замороженных российских активов в пользу Украины не может спасти Киев, поскольку Украина не в состоянии вернуть долги и расплатиться по кредитам.

Так, по состоянию на конец сентября 2025 года, госдолг Украины составил около $194,2 млрд, большая часть — внешний долг (более 75% от общей суммы). Размер государственного долга уже превысил объем ВВП страны за весь 2024 год, который, по данным Всемирного банка, составил $190,74 млрд.

Москва предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством. В Кремле неоднократно говорили, что Россия не оставит их без ответа.