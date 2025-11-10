 Перейти к основному контенту
Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берегов Туапсе

Около берегов Туапсе военные уничтожили четыре морских дрона ВСУ
Военная операция на Украине
Фото: Влад Смилянец / Reuters
Фото: Влад Смилянец / Reuters

В районе Туапсе в акватории Черного моря у берега взорвался безэкипажный катер ВСУ, ударная волна повредила постройки на берегу, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

В частности, повреждено остекление двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар.

Всего в районе Туапсе уничтожено четыре морских дрона. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.

Около Туапсе уничтожили четыре морских дрона
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в минувшую ночь над Черным морем силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Всего за этот период над Россией сбили 71 БПЛА, большинство — над Брянской областью.

7 ноября российские военные уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

Анастасия Лежепекова
Краснодарский край Военная операция на Украине оперативный штаб Туапсе морские дроны

