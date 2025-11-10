Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берегов Туапсе
В районе Туапсе в акватории Черного моря у берега взорвался безэкипажный катер ВСУ, ударная волна повредила постройки на берегу, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.
В частности, повреждено остекление двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар.
Всего в районе Туапсе уничтожено четыре морских дрона. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
«На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в минувшую ночь над Черным морем силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Всего за этот период над Россией сбили 71 БПЛА, большинство — над Брянской областью.
7 ноября российские военные уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.
