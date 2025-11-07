 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Черном море военные уничтожили семь морских дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Влад Смилянец / Reuters
Силы Черноморского флота уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря, сообщает Минобороны России.

Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Министерство регулярно сообщает об ударах по безэкипажным катерам ВСУ. Несколько дней назад, 3 ноября, ведомство отчиталось об уничтожении четырех таких мишеней, а 1 ноября — одной.

