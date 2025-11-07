В Черном море военные уничтожили семь морских дронов ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря, сообщает Минобороны России.
Министерство регулярно сообщает об ударах по безэкипажным катерам ВСУ. Несколько дней назад, 3 ноября, ведомство отчиталось об уничтожении четырех таких мишеней, а 1 ноября — одной.
