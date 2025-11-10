 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине


Над Россией за ночь сбили 71 беспилотник

Минобороны: ПВО за ночь сбила 71 украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 71 украинский дрон над регионами России, сообщили в Минобороны. Уточняется, что все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

Больше всего дронов — 29 — сбили над Брянской областью, по семь в Курской области и над Черным морем, по пять в Липецкой и Смоленской областях.

Также силы ПВО уничтожили три дрона над Крымом, по четыре беспилотника над Орловской, Тверской и Самарской областями, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской.

За ночь шесть российских аэропортов ограничивали работу. Соответствующие меры продолжают действовать в аэропорту Самары.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 9 ноября над российскими регионами были сбиты 44 украинских дрона.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Крым беспилотники ВСУ БПЛА Брянская область Курская область Самарская область

Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Тульской областью
Политика
В Ростовской области отразили атаку дронов на район
Политика
