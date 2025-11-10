Над Россией за ночь сбили 71 беспилотник

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 71 украинский дрон над регионами России, сообщили в Минобороны. Уточняется, что все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

Больше всего дронов — 29 — сбили над Брянской областью, по семь в Курской области и над Черным морем, по пять в Липецкой и Смоленской областях.

Также силы ПВО уничтожили три дрона над Крымом, по четыре беспилотника над Орловской, Тверской и Самарской областями, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской.

За ночь шесть российских аэропортов ограничивали работу. Соответствующие меры продолжают действовать в аэропорту Самары.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 9 ноября над российскими регионами были сбиты 44 украинских дрона.