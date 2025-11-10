Около Туапсе уничтожили четыре морских дрона

Один из безэкипажных катеров взорвался у берега. Пострадавших нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожены четыре безэкипажных катера (БЭК), сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Один из катеров взорвался вблизи береговой линии, ударной волной выбило стекла на втором этаже двухэтажного дома, повреждены гараж и лодочный ангар.

«В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

Ранее утром 10 ноября Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Черным морем, а также три дрона над Крымом. Всего в ночь с 9 на 10 ноября над российскими регионами уничтожены более 70 беспилотников.

В ночь на 9 ноября над российскими регионами было сбито 44 украинских дрона, почти все — над Брянской областью.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал об обнаружении в Черном море беспилотных катеров 24 сентября. В тот же день в Туапсе в результате украинской атаки пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.