Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу

По данным Flightradar24, минимум два российских самолета совершили полеты на российские военные базы в Сирии. Источник в Кремле сообщил Bloomberg, что Россия возобновляет полеты

Авиабаза Хмеймим (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Как минимум два российских самолета совершили перелеты в сирийскую Латакию, где расположена военная база Хмеймим, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса для отслеживания полетов Flightradar24.

Так, самолет Ил-62М ВКС России 26 октября выполнил рейс из Ливии в Латакию с последующим перелетом в подмосковный аэропорт. Кроме этого, тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» прибывал в аэропорт Латакии три раза с 24 октября, его последний рейс состоялся накануне, пишет агентство.

Близкий к Кремлю источник подтвердил Bloomberg, что Россия возобновляет авиасообщение. Делегация МИД Сирии находится в Москве и работает над возобновлением работы посольства страны, сообщил агентству собеседник.

Как пишет Bloomberg, ранее в этом году источники, знакомые с ситуацией, рассказали агентству, что, даже если Россия сможет сохранить военное присутствие в Сирии, оно, скорее всего, будет сокращено по сравнению с периодом до свержения Башара Асада.

В середине октября в Москве прошли российско-сирийские переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии в переходный период Ахмеда аш-Шараа. На повестке дня стоял вопрос о будущем российских баз, сообщил тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В частности, лидер Сирии подчеркнул, что власти страны намерены попытаться перезапустить отношения с Россией. Он также заявил об исторических связях Москвы и Дамаска, а также отметил усилия сирийских властей по достижению политических целей.

Во вторник, 28 октября, глава Минобороны России Андрей Белоусов провел переговоры с сирийским коллегой Мурхафом Абу Касрой.

Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

У России сохраняются военные базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим. Они находятся в западной части республики, на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.