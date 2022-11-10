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Военком ответил родственникам воюющих под Сватово мобилизованных

Военком Владимирской области Юрий Гусаров ответил на обращение родственников мобилизованных о том, что их родных «без должной экипировки и обучения отправили на фронт под Сватово».

«Информация на видео не относится к ситуации с нашими полками. Оно снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположении воинской части. В наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание есть. Поставки помощи от Владимирской области идут регулярно, связь с командирами поддерживается. Перед отправкой с мобилизованными гражданами на базе военного учебного центра проводились занятия по восстановлению боевых навыков. Ход этих занятий неоднократно проверялся должностными лицами Западного военного округа и Министерства обороны. Перед отправкой с каждой воинской частью был проведен строевой смотр готовности. По его итогам военнослужащие были обеспечены всем необходимым, как по линии Министерства обороны, так и дополнительными средствами от Владимирской области», — утверждает военком (запись РБК предоставила пресс-служба губернатора области).

Обращение родственников военнослужащих, на которое отреагировал Гусаров, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». Они обратились к президенту Владимиру Путину, сообщили о ситуации и попросили его «принять должные меры».

Материал дополняется.

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