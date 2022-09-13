В Брянской области неизвестные повредили ЛЭП

В Брянской области рядом с границей Украины повреждены две опоры ЛЭП, однако на энергоснабжении региона это не сказалось. Mash и Baza сообщали, что рядом с опорами нашли взрыватель замедленного действия

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Брянской области неизвестные повредили две опоры линии электропередач, это привело к отключению одной из резервных линий, сообщили РБК в пресс-службе «Брянскэнерго».

«12 сентября в 11:36 в результате стороннего воздействия произошло отключение резервной линии в Суземском районе Брянской области. При осмотре энергообъекта сотрудниками правоохранительных органов и специалистами «Брянскэнерго» было обнаружено незначительное повреждение двух опор линий электропередачи», — сообщили в «Брянскэнерго».

Отключения электричества не произошло, энергосистема работает в штатном режиме. На месте происшествия ведет работы по восстановлению опор.

Суземский район Брянской области граничит на юге с Сумской областью Украины.

Telegram-каналы Baza и Mash сообщали, что упавшие опоры ЛЭП заметил машинист проезжавшего мимо поезда.

По данным Baza, это произошло на перегоне «Новенькое-Трубчевск» в трех километрах от границы с Украиной. Место обследовали полицейские — они изъяли взрыватель замедленного действия, а также обнаружили следы подрыва на резервных опорах и рельсах.

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В пресс-службе РЖД сообщили РБК, что железнодорожная инфраструктура на участке Новенькое — Трубчевск в Брянской области не повреждена, поезда следуют по графику.