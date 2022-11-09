В Анкаре сообщили о желании Эрдогана обсудить с Путиным зерно на G20

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82 (-0,08) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98 (-0,26) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса «Яндекс Go» Технологии и медиа, 14:09
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 14:06
Время фейков: как сохранить независимость мышления в цифровой инфосреде Pro, 14:01
Развожаев после сообщений о звуках взрывов рассказал об учениях флота Политика, 13:56
Один из лучших бомбардиров РПЛ продлил контракт с «Оренбургом» Спорт, 13:47
Медведев увидел в итогах выборов в конгресс падение поддержки курса США Политика, 13:45
FT узнала о плане Тайваня потратить $1,6 млрд на дроны для защиты от КНР Политика, 13:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пушилин заявил о тяжелых боях в районе Павловки Политика, 13:43
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 13:43
Патрушев в Иране обсудил вмешательство Запада во внутренние дела стран Политика, 13:40
Футболист «Зенита» вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022 Спорт, 13:39
Дрейк и 21 Savage предстанут перед судом из-за фальшивой обложки Vogue Life, 13:37
Дрозд назвал глупой ошибкой решение об исключении россиян из WBC Спорт, 13:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:33
Политика ,  
0 

В Анкаре сообщили о желании Эрдогана обсудить с Путиным зерно на G20

Минсельхоз Турции: Эрдоган хочет обсудить с Путиным поставки зерна на саммите G20
На саммите G20 Эрдоган хочет вновь поставить вопрос о поставках зерна в наименее развитые страны на встрече с российским лидером, подчеркнули в турецком Минсельхозе. В Кремле пока не определились, поедет ли Путин на саммит
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент Турции Реджеп Эрдоган хотел бы обсудить с лидером России Владимиром Путиным поставки российского зерна в нуждающиеся страны на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в интервью телеканалу A haber.

«Как известно, в предстоящую неделю в Индонезии состоится саммит лидеров G20, там [президент Турции Эрдоган] на встрече с Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится», — сказал он.

Ранее, 4 ноября, Эрдоган заявил, что в ходе встречи с Путиным договорился о бесплатных поставках зерна в наименее развитые страны. «Мы обеспечим доставку зерна во все нуждающиеся страны, особенно в Сомали, Джибути и Судан, которые в июле столкнулись с серьезным продовольственным кризисом и голодом», — заверил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Турция и Россия проконтролируют, чтобы суда по зерновому коридору в первую очередь достигли африканских стран.

22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН заключили соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Срок действия договоренностей истекает 19 ноября. Путин неоднократно критиковал ход выполнения сделки, указывая, что Запад «грубо кинул» африканские страны. По его словам, только 3% от вывозимого с Украины продовольствия направляется в беднейшие страны мира.

После атаки украинских военных на обеспечивавшие безопасность гуманитарного коридора корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте Россия 29 октября объявила о приостановке участия в зерновой сделке.

Несмотря на решение России, Турция и ООН возобновили проверки судов. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что суда под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины. Он сказал об озабоченности Анкары тем, что если поставки зерна прекратятся, то в развивающихся странах может начаться голод.

Минобороны России 2 ноября объявило о возобновлении российского участия в соглашении. Ведомство пояснило, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить «необходимые письменные гарантии со стороны Украины».

Путин, в свою очередь, заверил, что Россия выйдет из соглашения, если в будущем Украина вновь нарушит свои обязательства. «Мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — сказал он.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Тютина Виктория Тютина
Реджеп Эрдоган Владимир Путин G20 зерно

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по бесплатным поставкам зерна
Политика
Турция предложит продлить зерновую сделку на год
Политика
СКЦ назвал число ждущих захода в порты Украины судов по зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter