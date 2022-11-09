В Анкаре сообщили о желании Эрдогана обсудить с Путиным зерно на G20

На саммите G20 Эрдоган хочет вновь поставить вопрос о поставках зерна в наименее развитые страны на встрече с российским лидером, подчеркнули в турецком Минсельхозе. В Кремле пока не определились, поедет ли Путин на саммит

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент Турции Реджеп Эрдоган хотел бы обсудить с лидером России Владимиром Путиным поставки российского зерна в нуждающиеся страны на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи в интервью телеканалу A haber.

«Как известно, в предстоящую неделю в Индонезии состоится саммит лидеров G20, там [президент Турции Эрдоган] на встрече с Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится», — сказал он.

Ранее, 4 ноября, Эрдоган заявил, что в ходе встречи с Путиным договорился о бесплатных поставках зерна в наименее развитые страны. «Мы обеспечим доставку зерна во все нуждающиеся страны, особенно в Сомали, Джибути и Судан, которые в июле столкнулись с серьезным продовольственным кризисом и голодом», — заверил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Турция и Россия проконтролируют, чтобы суда по зерновому коридору в первую очередь достигли африканских стран.

22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН заключили соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Срок действия договоренностей истекает 19 ноября. Путин неоднократно критиковал ход выполнения сделки, указывая, что Запад «грубо кинул» африканские страны. По его словам, только 3% от вывозимого с Украины продовольствия направляется в беднейшие страны мира.

После атаки украинских военных на обеспечивавшие безопасность гуманитарного коридора корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте Россия 29 октября объявила о приостановке участия в зерновой сделке.

Несмотря на решение России, Турция и ООН возобновили проверки судов. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что суда под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины. Он сказал об озабоченности Анкары тем, что если поставки зерна прекратятся, то в развивающихся странах может начаться голод.

Минобороны России 2 ноября объявило о возобновлении российского участия в соглашении. Ведомство пояснило, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить «необходимые письменные гарантии со стороны Украины».

Путин, в свою очередь, заверил, что Россия выйдет из соглашения, если в будущем Украина вновь нарушит свои обязательства. «Мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — сказал он.