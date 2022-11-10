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В Германии впервые отгрузили норвежскую нефть на бывший НПЗ «Роснефти»

В Германии впервые отгрузили норвежскую нефть на бывший НПЗ «Роснефти» в Шведте
Власти Германии в сентябре лишили подпавшую под блокирующие санкции ЕС «Роснефть» управления НПЗ в Шведте. Теперь на завод впервые поступила норвежская нефть, которую планируют смешивать с российской, сообщило Минэкономики ФРГ
«Роснефть» ROSN ₽353,05 +1,28% Купить
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Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Немецкий НПЗ «Роснефти» в Шведте, который в сентябре был взят под контроль правительством Германии, впервые получил европейскую нефть через польский Гданьск, сообщило Минэкономики страны, передает RBB. До сих пор этот НПЗ, снабжающий топливом большую часть северо-восточной Германии, получал нефть из России по нефтепроводу «Дружба».

«Первое судно с норвежской сырой нефтью было разгружено в порту Гданьск. Затем нефть по польской ветке «Померанская» попала на трубопровод «Дружба», расположенный в Польше, и далее в Германию», — сказано в сообщении министерства.

Там подчеркнули, что российская нефть все еще поступает в Шведт и является основной для работы НПЗ, однако теперь идет разработка технических условий для смешения российских сортов с норвежскими.

Как сообщил RBB министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах, доставка сырой нефти через Гданьск прошла в рамках эксперимента. «Теперь необходимо проверить, можно ли дальше перерабатывать сырую нефть на заводе. Мы пока не говорим о безопасности поставок», — сказал он.

Нефтепровод «Дружба» идет через город Мозырь в Белоруссии, где он разделяется на северную и южную ветки. Северная проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Власти Германии стали искать альтернативные маршруты для поставок нефти в Шведт, после того как лишили подпавшую еще в мае под блокирующие санкции ЕС «Роснефть» управления НПЗ, где «дочке» российской компании — Rosneft Deutschland, — принадлежит около 54,2%. Другими акционерами НПЗ являются Shell (37,5%) и Eni (8,33%). Мощность первичной переработки завода составляет 11,6 млн т нефти в год.

«Роснефть» пытается оспорить переход управления немецкими активами и называет решения властей Германии «экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза». Помимо НПЗ в Шведте «Роснефть» владеет долями в НПЗ Bayernoil (Фобург-на-Дунае) — 28,57%, MiRO (Карлсруэ) — 24% и являлась третьим по величине нефтепереработчиком Германии. Общий объем инвестиций «Роснефти» в проекты нефтепереработки в ФРГ составил €4,6 млрд.

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ограничил импорт российской нефти по морю, а также ввел полный запрет на морские перевозки нефти из России с 5 декабря. С этого же времени Евросоюз и страны G7 запретят банкам, страховщикам и портам финансировать покупку и продажу российской нефти, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена нефти на борту танкера превышает установленный лимит.

Однако эмбарго не стали распространять на поставки газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Против, в частности, выступала Венгрия и еще несколько стран ЕС.

В Кремле, говоря о возможном эмбарго со стороны ЕС, предупредили, что такое решение «ударит по всем». По словам вице-премьера России Александра Новака, в случае введения запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель. Если это произойдет, Россия расширит морские поставки, при том что страна уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки, отметил он.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
нефть Германия Роснефть НПЗ Польша «Дружба» Норвегия
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