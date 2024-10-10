Премьер Польши раскритиковал президента за «крайне безответственный» шаг
Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг жесткой критике президента Анджея Дуду за проволочки с назначением послов в других странах.
Конфликт между МИДом и президентом Польши продолжается с марта. Тогда глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский решил, что более 50 дипломатов завершат свою миссию, а более десятка кандидатур послов, представленных на утверждение предыдущим руководством, будут отозваны. В ответ на это Дуда отказывается утверждать предложенные ему кандидатуры послов.
«Тот факт, что президент Дуда продолжает блокировать назначение послов в таких странах, как США, Израиль, Украина и при НАТО, является крайне безответственным», — написал Туск в соцсети Х.
Премьер также предположил, что ситуация может измениться после президентских выборов, до которых осталось меньше года. «Я просил, объяснял — все как вода в песок. Я знаю, осталось всего 299 дней, но это на 299 больше, чем надо», — отметил Туск.
В ответ президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил, что именно ему принадлежит право решающей подписи при назначении или отзыве послов, а послов из Украины и США он не отзывал. «Проблема в том, что Дональд Туск и МИД заставили их покинуть посольства и мешают им выполнять свои задачи. И это важное отличие», — указал президент.
С тех пор как блок Дональда Туска «Гражданская коалиция» в конце прошлого года пришел к власти в Польше, между новым правительством и президентом Анджеем Дудой — сторонником бывшей правящей партии «Право и справедливость», — не утихают конфликты. Оба политика неоднократно публично критиковали друг друга, а в декабре Дуда даже обвинил Туска в нарушении Конституции Польши.
Тогда новый министр культуры страны Бартоломей Сенкевич уволил руководителей сразу нескольких государственных теле- и радиокомпаний: Польского телевидения (Telewizja Polska) и Польского агентства печати (PAP). Этот шаг был встречен обвинениями в незаконности со стороны уволенного руководства и оппозиции. Дуда, в частности, назвал действия правительства Туска анархией, а само отстранение руководителей государственных СМИ — нарушением Конституции.
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