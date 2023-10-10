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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган обсудил с Путиным «тревожный конфликт»

Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили конфликт Израиля и ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Путин и Эрдоган обсудили палестино-израильский конфликт. Оба президента ранее заявили, что единственным способом урегулирования является создание независимого палестинского государства
Кибуц Кфар-Аза, Израиль
Кибуц Кфар-Аза, Израиль (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера в X (бывший Twitter).

«Во время переговоров два лидера обсудили ход тревожного конфликта между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению распространения напряженности», — говорится в сообщении.

Главы государств оценили, какие инициативы будут предприняты для удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в регионе, и осудил нападения на гражданские поселения.

7 октября начался новый конфликт между ХАМАС, фактически контролирующим сектор Газа, и Израилем. Обе стороны ведут массированные обстрелы. Со стороны сектора Газа погибли около 800 человек, более 4 тыс. пострадали, со стороны Израиля — более 900 погибших и свыше 2,4 тыс. раненых.

И Путин, и Эрдоган ранее заявили, что единственным решением конфликта является создание независимого палестинского государства.

Аналогичную позицию ранее высказывал Китай, который назвал способом остановить конфликт «реализацию решения о двух государствах и независимость государства Палестина».

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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