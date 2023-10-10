Кремль ответил на слова Зеленского о влиянии на войну в Израиле
В Кремле негативно относятся к обвинениям в адрес России в попытках развязать войну на Ближнем Востоке, так как они не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Конфликт [Палестины и Израиля] имеет глубокие корни, много глубоких противоречий. Предыстория глубокая», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинских властей есть данные, которые якобы доказывают намерения России развязать войну на Ближнем Востоке. Он также добавил, что такие действия могут уничтожить свободу в Европу.
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