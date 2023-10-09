Кремль назвал эскалацию на Ближнем Востоке большой опасностью

Конфликт Израиля и ХАМАС необходимо как можно скорее вывести в мирное русло, так как есть угроза эскалации, представляющей опасность для всего ближневосточного региона, заявил Песков

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В Кремле крайне обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло. Продолжение такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона. Мы крайне обеспокоены», — заявил он.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября объявило о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному удару, отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильская армия в ответ на вторжение боевиков начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАС.

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс., сотни пропали без вести; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.

Осудили атаки и поддержали Израиль Италия, Франция, Германия, Великобритания, Грузия, Украина, Венгрия, Евросоюз, США, Таиланд. ХАМАС, в свою очередь, поддержал Иран.

Россия, Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Египет, ОАЭ выступили с нейтральной позицией, выразив обеспокоенность и призвав к деэскалации. Так, в МИД России призвали стороны к немедленному прекращению огня и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса.

Москва заявила, что масштабная эскалация в отношениях Израиля и Палестины стала «следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН».