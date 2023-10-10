Эксперты объяснили неудачи Израиля подготовкой «не к той войне»

ЦАХАЛ инвестировала в высокие технологии с ПВО и оказалась не готова к обычному наступлению пехотинцев. Эксперты допустили, что обострение в другой части Палестины было отвлекающим маневром ХАМАС для ослабления границы с Газой

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Ошибка властей Израиля заключается в подготовке к нестандартным нападениям и ракетным обстрелам со стороны негосударственных группировок «Хезболла» и ХАМАС, а не к наземным вторжениям, подобно прошлым войнам с Египтом, Иорданией и другими арабскими странами. Об этом пишет The Wall Street Journal, опросив экспертов.

Для этой задачи израильские военные вкладывались в разведку, кибертехнологии, систему ПВО против ракет малой дальности «Железный купол» и другие технологические средства. Израиль потратил три года на строительство на границе высокотехнологичного барьера безопасности длиной 65 км с радарами и датчиками. Тем временем «Хезболла» и ХАМАС стали действовать в большей степени как традиционные вооруженные формирования, а не разрозненные группировки, из-за чего Израиль оказался застигнут врасплох.

«Инвестирование в технологии означает меньше денег на другие цели», — пояснил Яаков Амидрор, бывший советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху. ЦАХАЛ готовилась «не к той войне», объяснил исследователь израильского Международного института по борьбе с терроризмом Ави Ягер. Он напомнил, что в 2015 году израильская армия начала работать над сокращением числа военнослужащих, резервистов и срока службы.

Речь идет о давнем процессе, во время которого сухопутные силы израильской армии оказались ослаблены, считает старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Коби Майкл.

WSJ напоминает об обострении, произошедшем весной и летом на западной границе Израиля — на контролируемом ФАТХ Западном берегу реки Иордан. В связи с этим ЦАХАЛ нарастила число батальонов в этой местности почти вдвое — с 13 до 25, что эквивалентно тысячам дополнительных военнослужащих.

Всплеск насилия на Западном берегу Иордана теперь выглядит продуманным шагом, чтобы отвлечь внимание от планируемой атаки из сектора Газа, считает эксперт американского Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) Марк Дубовиц: «Это правда, что сценарий стратегического внезапного удара по Израилю на его южной границе и проникновения более 1 тыс. боевиков ХАМАС был менее приоритетным среди главных сценариев планирования ЦАХАЛ».

В израильской армии, однако, отвергли связь между количеством военных на Западном берегу Иордана и вторжением группировки. «У нас также были силы, дислоцированные вблизи сектора Газа», — подчеркнул представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт. Ранее, отвечая на вопрос журналистов, как ХАМАС смог застать армию врасплох, он ответил: «Это хороший вопрос».

ХАМАС планировал свои действия больше года, этим занимались несколько высокопоставленных командиров, а о времени начала боев знали заранее лишь единицы, рассказал член руководства движения Али Бараке. Он выразил удивление успехом операции, назвав ее «великим крахом» израильской стороны: «Эта армия была бумажным тигром».

Группировка назвала свои цели выполненными и заявила о готовности к переговорам. Израиль исключает возможность диалога в настоящий момент. Власти сосредоточены на «уничтожении террористического потенциала ХАМАС».