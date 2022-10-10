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Помощник Медведева назвал причину его розыска на Украине

Аппарат Медведева: украинским властям понадобилась «консультация о трепанации черепа»
В розыск замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева ранее объявила СБУ. Глава СК Александр Бастрыкин после этого поручил возбудить уголовное дело о незаконном преследовании экс-президента
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Украинским властям понадобилась «консультация о трепанации черепа», заявил журналистам помощник заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева Олег Осипов, комментируя объявление экс-президента в розыск Службой безопасности Украины (СБУ).

«Понятно, почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа», — сказал Осипов (цитата по «РИА Новости»).

СБУ объявила в розыск Медведева 10 октября. Его отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования». Украинские спецслужбы обвиняют его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статьи 110 УК Украины).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после этого поручил возбудить уголовное дело о незаконном преследовании Медведева. «Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — сообщила пресс-служба СК.

Медведев регулярно комментирует ход спецоперации, а также выступает с критикой действий и заявлений украинских и западных политиков в своем телеграм-канале. 10 октября он написал, что Украина при текущем руководстве представляет собой постоянную и прямую угрозу для России, поэтому, по его мнению, необходим «полноценный демонтаж» украинского политического режима.

На фоне заявлений президента России Владимира Путина о массированном ударе по объектам энергетики, военного управления и связи Украины Медведев заявил, что «первый эпизод сыгран», «будут и другие».

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Об ударах по энергетическим объектам на Украине до этого сообщал украинский лидер Владимир Зеленский. В Киеве и украинских регионах говорили о взрывах и сообщали о перебоях с электричеством, водой, связью и интернетом.

В ходе заседания Совбеза России Путин пообещал жесткий ответ в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России. Президент обвинил Киев в организации атак на Курскую АЭС и попытке подрыва участка «Турецкого потока». Перед этим он назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту.

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Дмитрий Медведев розыск Военная операция на Украине СБУ
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