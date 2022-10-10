Власти Украины сообщили о взрывах в Кривом Роге и Кременчуге

В Кривом Роге и Кременчуге сообщили о взрывах

Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке дронов в городе. В Кременчуге сработала система ПВО, сбито две ракеты

Александр Вилкул (Фото: president.gov.ua)

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области. В последнем работает система ПВО, сбито две ракеты.

По словам Гончаренко, взрывы слышны и в Черкасской области.

Глава Криворожской администрации Александр Вилкул также сообщил о взрывах в городе. По его словам, причина — атака беспилотников.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местных жителей, взрывы также произошли на военном полигоне в Одесской области близ села Маяки на границе с Молдавией.

Утром 10 октября начались взрывы в Киеве и других регионах Украины, в частности Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской областях и др. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры, наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением, связью и интернетом, встал транспорт.

Эскалация последовала после подрыва грузовика на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин назвал терактом против критической инфраструктуры, организованным спецслужбами Украины.

Российское Минобороны 10 октября объявило о нанесении «массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — утверждают в ведомстве.



