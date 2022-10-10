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Глава Минобороны Белоруссии назвал условие для войны с соседними странами

Минобороны Белоруссии: войны с соседями не будет, если они не допустят неправильных шагов
Министр опроверг информацию о подготовке Минском нападения на Украину и призвал Киев не провоцировать Белоруссию. Если соседи не будут предпринимать «неверных шагов», страна не будет воевать с ними, заверил Хренин

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Белоруссия не будет воевать со своими соседями, если они не будут предпринимать неправильных шагов. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, передает БелТА.

Он назвал сообщения о подготовке Белоруссии к нападению на Украину вбросами и призвал Киев не провоцировать Минск.

«Не провоцируйте нас, мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет», — сказал Хренин.

Все действия, которые предпринимает Белоруссия, направлены на обеспечение обороны, добавил министр. «На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны — мы не хотим ее тоже», — заявил он.

Хренин выступил с заявлениями через несколько часов после совещания с военными и силовиками у президента страны Александра Лукашенко. На нем глава государства обвинил Киев в подготовке ударов по Белоруссии. По словам Лукашенко, Минск получил эти сведения «по неофициальным каналам». Президент пригрозил, что недавний взрыв на Крымском мосту покажется Украине «цветочками», «если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру» белорусской территории.

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На этом же совещании Лукашенко выступил с обвинениями в адрес Варшавы. По мнению белорусского президента, польские власти «насыщают» национальные войска «оружием натовских образцов», передавая польские и советские вооружения Украине. Он допустил, что польскую армию смогут перебросить к белорусским границам за «два-три часа». По информации белорусского погранкомитета, Польша в октябре проводила разведку у белорусских границ.

Кроме того, на встрече белорусский президент объявил о развертывании совместной с Россией региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

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Татьяна Зыкина
Белоруссия война
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