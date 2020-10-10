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Политика ,  
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Россия предложила США отказаться от «соперничества великих держав»

В МИД считают, что США форматируют международные отношения с помощью концепций «мир с опорой на силу» и «соперничество великих держав». Россия заявила, что осознает свою ответственность за международную безопасность
Владимир Ермаков
Владимир Ермаков (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

США следует прекратить переформатирование международных отношений в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу». Об этом говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН. Текст публикует постпредство России при организации.

По словам Ермакова, Москва в отличие от Вашингтона осознает свою ответственность за глобальную и региональную стабильность, международную безопасность.

«В нашей работе мы действуем открыто. Последовательно продвигаем политико-дипломатические инициативы, ведем реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Ермаков отметил, что оборонные доктрины США носят все «более агрессивный характер». В качестве негативного примера «подрывающего безопасность» решения он привел выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).

Вашингтон решил выйти из ДОН 21 мая 2020 года. В прошлом году США вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. В обоих случаях Америка объяснила свой выход из международных соглашений нарушениями со стороны России. Москва в этими обвинениями не согласилась.

США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное
Политика
Фото:Matt York / AP

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По мнению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергея Рыжкова, США вышли из ДОН, чтобы контролировать космос — системы связи и навигации, дистанционное зондирование Земли. Еще одна причина — желание избежать инспекций со стороны третьих стран.

После выхода Вашингтона из Договора в МИД России заявили об утрате доверия к США. «Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — сказал замминистра Сергей Рябков.

Автор
Михаил Котляр
Россия США ООН
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