Россия предложила США отказаться от «соперничества великих держав»
США следует прекратить переформатирование международных отношений в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу». Об этом говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН. Текст публикует постпредство России при организации.
По словам Ермакова, Москва в отличие от Вашингтона осознает свою ответственность за глобальную и региональную стабильность, международную безопасность.
«В нашей работе мы действуем открыто. Последовательно продвигаем политико-дипломатические инициативы, ведем реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
Ермаков отметил, что оборонные доктрины США носят все «более агрессивный характер». В качестве негативного примера «подрывающего безопасность» решения он привел выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).