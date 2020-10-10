Россия предложила США отказаться от «соперничества великих держав»

В МИД считают, что США форматируют международные отношения с помощью концепций «мир с опорой на силу» и «соперничество великих держав». Россия заявила, что осознает свою ответственность за международную безопасность

Владимир Ермаков (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

США следует прекратить переформатирование международных отношений в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу». Об этом говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН. Текст публикует постпредство России при организации.

По словам Ермакова, Москва в отличие от Вашингтона осознает свою ответственность за глобальную и региональную стабильность, международную безопасность.

«В нашей работе мы действуем открыто. Последовательно продвигаем политико-дипломатические инициативы, ведем реализацию мер, направленных на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Ермаков отметил, что оборонные доктрины США носят все «более агрессивный характер». В качестве негативного примера «подрывающего безопасность» решения он привел выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).