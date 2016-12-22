Небензя пообещал сделать покидающей ООН Никки Хейли прощальный подарок

По словам российского постпреда, Никки Хейли была харизматичной личностью. Василий Небензя также признался, что сожалеет об ее уходе

Никки Хейли (слева) и Василий Небензя (в центре) (Фото: Lucas Jackson / Reuters )

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал решение своего американского коллеги по организации Никки Хейли покинуть пост. Российский постпред назвал ее харизматичной личностью и пообещал преподнести ей прощальный подарок.

«Конечно, я преподнесу ей подарок», — сказал Небензя в беседе с журналистами (цитата по ТАСС). Что это будет за подарок, постпред не уточнил, заметив лишь: «Вы все хотите знать заранее».

Небензя также признался, что сожалеет об уходе Хейли из ООН. «У нас хорошие рабочие отношения, несмотря на все имеющиеся разногласия между нами», — приводит слова Небензи «РИА Новости». «Она была харизматической личностью, она была другом для всех нас», — добавил российский постпред.

Он подчеркнул, что Россия готова работать с любым постпредом Соединенных Штатов, которого выдвинет и назначит президент США и которого одобрит сенат».

О решении Никки Хейли оставить пост постоянного представителя США при ООН стало известно в минувший вторник. Дональд Трамп принял ее отставку. Она покинет пост в конце года. Позднее президент США сообщил, что объявит преемника Хейли в ближашие две-три недели. В качесвте возмодного кандидата на эту должность называется бывший экономический советник и бывший исполнительный директор Goldman Sachs Дина Пауэлл.

В ходе заседаний Совета безопасности ООН Россия и США зачастую обмениваются колкими высказываниями в адрес друг друга. В июле Никки Хейли говорила, отношения между США и Россией никогда не станут «дружескими». По ее словам, США «не доверяют России и никогда не будут».