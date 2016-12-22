Трамп назовет кандидата на пост представителя в ООН в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что назовет преемника постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли через две-три недели. Об этом сообщает Reuters.

Трамп добавил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника и бывшего исполнительного директора Goldman Sachs Дины Пауэлл. В то же время он заявил, что его дочь Иванка Трамп замечательно справилась бы с работой в ООН, однако он не будет избирать ее в качестве постпреда из-за возможных обвинений в кумовстве.

​Ранее Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Он заявил, что она проделала «невероятную работу». Хейли покинет пост в конце года, однако президент выразил надежду, что она вернется в другой роли.

О возможном выборе Дины Пауэлл в качестве постпреда при ООН ранее сообщали источники агентства Bloomberg. В январе 2017 года она стала советником Трампа по экономическим инициативам. Затем она стала заместителем президента по нацбезопасности в вопросах стратегии, однако покинула посты в январе 2018 года.