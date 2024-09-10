 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки беспилотника упали на территории аэропорта в ночь на 10 сентября, обошлось без жертв и пострадавших. Однако работу аэропорта временно ограничивали на время работы силовых структур
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме, сообщили РБК в его пресс-службе. Утром на территории аэропорта упали обломки дрона.

«Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров», — сказано в сообщении.

Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в Раменском
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Обломки беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский в 3:47 в ночь на 10 сентября. Жертв и пострадавших не было, аэропорт был в это время закрыт на прием и вылет рейсов. Временные ограничения на полеты были введены также в аэропортах Внуково и Домодедово.

Этой ночью произошла крупнейшая атака украинских БПЛА на Московскую область. Впервые с начала атак беспилотников по Московскому региону в мае 2023 года погиб человек — 46-летняя женщина скончалась после удара БПЛА по дому в Раменском. Дроны также были уничтожены в городских округах Подольск, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Деятельность аэропорта приостановили на время работы силовых структур. Пассажирам задержанных рейсов выдали напитки и горячее питание, в аэропорту дежурили врачи. Некоторых пассажиров доставили в другие аэропорты или гостиницы. Для оставшихся в Жуковском организовали дежурство автобусов, где можно поесть и отдохнуть в более комфортных условиях.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Львова Анастасия Львова
Аэропорт Жуковский беспилотники дроны
Материалы по теме
Жителей верхних этажей дома в Раменском отселят из-за удара дрона
Политика
Российские военные сообщили об ударах по военным аэродромам Украины
Политика
Белый дом назвал недопустимыми удары ВСУ вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 17:35
Месси назвал Джордана величайшим спортсменом в историиСпорт, 21:30
Погибшая при атаке БПЛА на Раменское работала охранником Большого театраОбщество, 21:25
Экс-глава совета директоров FESCO создал новую транспортную компаниюБизнес, 21:24
Российские сети заявили о желании продавать складывающийся втрое смартфонТехнологии и медиа, 21:16
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина джентльменомПолитика, 21:12
Уход конструкторов сайтов из России. Как это повлияет на их пользователейТехнологии и медиа, 21:12
Арестованный за взятку московский военком попросился на военную операциюОбщество, 21:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:02
Действительно ли ЕС готов к посредничеству в урегулировании на УкраинеПолитика, 21:02
Жительницу Тосканы арестовали за убийство ограбившего ее мигрантаОбщество, 21:00
Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу после атаки дроновПолитика, 20:59
Пожар в спорткомплексе на Крестовском острове локализовали на 800 кв. мОбщество, 20:55
Гладков опроверг взятие Журавлевки силами ВСУПолитика, 20:53
Заброшенный спорткомплекс загорелся на Крестовском острове в ПетербургеОбщество, 20:45