Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу после атаки дронов

Обломки беспилотника упали на территории аэропорта в ночь на 10 сентября, обошлось без жертв и пострадавших. Однако работу аэропорта временно ограничивали на время работы силовых структур

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме, сообщили РБК в его пресс-службе. Утром на территории аэропорта упали обломки дрона.

«Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров», — сказано в сообщении.

Обломки беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский в 3:47 в ночь на 10 сентября. Жертв и пострадавших не было, аэропорт был в это время закрыт на прием и вылет рейсов. Временные ограничения на полеты были введены также в аэропортах Внуково и Домодедово.

Этой ночью произошла крупнейшая атака украинских БПЛА на Московскую область. Впервые с начала атак беспилотников по Московскому региону в мае 2023 года погиб человек — 46-летняя женщина скончалась после удара БПЛА по дому в Раменском. Дроны также были уничтожены в городских округах Подольск, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Деятельность аэропорта приостановили на время работы силовых структур. Пассажирам задержанных рейсов выдали напитки и горячее питание, в аэропорту дежурили врачи. Некоторых пассажиров доставили в другие аэропорты или гостиницы. Для оставшихся в Жуковском организовали дежурство автобусов, где можно поесть и отдохнуть в более комфортных условиях.