Аэропорт Жуковский после атаки БПЛА пообещал поскорее возобновить работу
Следователи продолжают работать в аэропорту Жуковский после ночной атаки дронов, сообщила РБК пресс-служба подмосковного авиаузла. Там заверили, что штатную работу Жуковского планируют возобновить в ближайшее время.
Оперативники работают над обеспечением безопасности по итогам зафиксированного в 3:47 падения осколков беспилотника самолетного типа, уточнили в пресс-службе.
Пассажирам задержанных рейсов выдали напитки и горячее питание, в аэропорту дежурят медицинские службы. Некоторых пассажиров отвезли в гостиницы или другие аэропорты. Для тех, кто остался в Жуковском, организовали дежурство автобусов, где можно поесть и отдохнуть в более комфортных условиях.
«Аэропорт ожидает завершения комплекса оперативных мероприятий и возобновления работы в штатном режиме в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.
Ночью 10 сентября произошла одна из самых массированных атак украинских дронов на Московскую область — были сбиты 20 дронов. В результате атаки в регионе погибла одна женщина, пострадали восемь человек.
По словам подмосковного губернатора Андрея Воробьева, дроны были уничтожены в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Также осколки беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский.
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