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Война санкций ,  
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Украина выразила готовность к транзиту нефти из России при одном условии

Шмыгаль: Украина готова к транзиту нефти из России, купленной компаниями Европы
Сюжет
Война санкций
Киев не ведет переговоров с Москвой о транзите по «Дружбе», но не против него, если топливо предварительно купит европейская компания. В 2024 году завершится договор о транзите через территорию Украины
Фото: Patrick Pleul / dpa / ТАСС
Фото: Patrick Pleul / dpa / ТАСС

Европейские компании могут закупать нефть в России, и Украину устраивает осуществление транзита в этом случае, поскольку топливо считается принадлежащим этой компании, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает «РБК Украина».

«Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны», — описал такую схему Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина не ведет переговоров с Россией о новых контрактах или продлении договора о транзите, завершающегося в конце 2024-го, но Киев выполняет взятую обязанность снабжать европейские страны газом и нефтью, которая содержится в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

Венгерская компания MOL в сентябре заключила соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов для транзита топлива по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через Украину и Белоруссию.

У нефтепровода «Дружба» две ветки: северная и южная. Северная проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, поставки по ней заблокированы с прошлого лета из-за санкций ЕС. Для Венгрии, Словакии и Чехии, через которые идет южная часть нефтепровода, с учетом их зависимости от российского топлива было сделано исключение.

В июле Украина, через которую проходит нефтепровод, приостановила поставки ЛУКОЙЛа по «Дружбе», однако другие российские поставщики сохранили право на транзит.

Будапешт отказался от предложения Евросоюза нарастить взамен поставки из Хорватии, настаивая, что Венгрия «не выживет» без нефти, поставляемой по «Дружбе», а мощности канала из Хорватии недостаточно, чтобы обеспечить как Венгрию, так и получающую топливо через нее Словакию. Нефть ЛУКОЙЛа в итоге заменила «Татнефть».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Денис Шмыгаль Украина транзит нефть Венгрия
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