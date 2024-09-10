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Военная операция на Украине ,  
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Жителей верхних этажей дома в Раменском отселят из-за удара дрона

Фонд капремонта: жителей нескольких этажей дома в Раменском выселят для ремонта
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
На верхних этажах будут проводиться ремонтные работы, власти пообещали помочь вынести мебель. В доме ударом дрона повредило половину квартир

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Жителей пострадавшего из-за ударов дронов дома в Раменском, в Спортивном проезде, отселят на несколько месяцев. Об этом заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

По его словам, речь идет о жителях одного дома, которые живут на 9-м, 10-м, 11-м, 12-м и 13-м этажах. «Я назвал этажи, которые подлежат отселению», — добавил он.

«Из этих квартир вам администрация поможет вынести всю мебель <…>, в эти квартиры заселение будет невозможно в течение двух-трех месяцев, пока будут проводиться работы по восстановлению дома», — сказал Николов. По его словам, во время ремонтных работ не будет соблюдаться режим тишины.

Губернатор сообщил о восьми пострадавших из-за удара дрона в Раменском
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В этом доме во время удара дрона повреждены 54 из 102 квартир. У дома повреждена обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также из-за удара загорелись балконы дома на Высоковольтной улице, но квартиры огонь не затронул. Всего были эвакуированы жители пяти домов, в некоторых из них разбило стекла.

Жителям пострадавших домов пообещали помочь с восстановлением жилья и уборкой последствий ударов. «Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — заявлял Воробьев.

Известно о восьми пострадавших в результате удара беспилотника в Раменском. Двое попали в больницу в городе, четверых отвезли в Жуковский, еще двоих медики после осмотра отпустили домой.

Минувшей ночью российские регионы подверглись массовому удару дронами. Министерство обороны утром сообщило, что всего было сбито 144 беспилотника, из них 20 — над Подмосковьем.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 72. Еще 20 беспилотных аппаратов уничтожили над Подмосковьем, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой, один — над Орловской областями.

В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Раменское дом выселение беспилотники
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