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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В Раменском эвакуировали жителей пяти домов из-за падения дрона

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов, включая Подмосковье. В последнем было сбито 14 беспилотников, повреждения получили два многоэтажных здания, жителей близлежащих домов эвакуировали

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

В подмосковном Раменском эвакуировали жителей пяти домов рядом с местом падения обломков беспилотника на Высоковольтной улице, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На этой улице загорелись пять балконов, но на квартиры огонь не перекинулся.

Губернатор также сообщил, что у дома в Спортивном проезде повреждена обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Всего в первом подъезде пострадало 54 из 102 квартир.

«У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше. Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — добавил глава Подмосковья.

Подмосковный губернатор приехал в Раменское после атаки беспилотников
Политика

В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов, включая Московскую, Брянскую и Курскую области. Всего было сбито 144 беспилотника. Атака стала одной из самых масштабных за все время.

Как уточнял Воробьев, в Подмосковье ночью были сбиты 14 дронов в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В пунктах временного проживания были размещены 43 человека.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Подмосковье Андрей Воробьев беспилотники Раменское эвакуация жители Военная операция на Украине
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