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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор пообещал пострадавшим в Раменском бесплатный ремонт квартир

Воробьев: пострадавшим при атаке дронов жителям Раменского выплатят компенсации
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Жители подмосковного Раменского получат компенсацию за поврежденное при атаке дронов имущество; восстановление и ремонт квартир возьмут на себя власти Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

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В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов, включая Московскую, Брянскую и Курскую области. Всего было сбито 144 беспилотника. 14 из них пришлись на Подмосковье: дроны были уничтожены в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Как сообщил Воробьев, в результате атаки беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

В Раменском также эвакуировали жителей пяти домов рядом с местом падения обломков беспилотника на Высоковольтной улице. У дома в Спортивном проезде были повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Всего в первом подъезде пострадало 54 из 102 квартир. В пунктах временного проживания были размещены 43 человека.

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Теги
Андрей Воробьев Московская область Раменское дроны выплата компенсаций
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