Губернатор сообщил о восьми пострадавших из-за удара дрона в Раменском

От дронов в Раменском пострадали в общей сложности восемь человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Удар пришелся по двум домам, жителей оттуда эвакуировали

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Во время удара дрона в Раменском Московской области пострадали восемь человек, следует из сообщения губернатора региона Андрея Воробьева.

Он рассказал, что заехал в больницу к пострадавшим. Двоих госпитализировали в Раменском:

Николай, 25 лет, «поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести». По словам губернатора, «его зацепило взрывной волной на улице». Мужчину позже госпитализировали на вертолете в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

Второй мужчина «попал практически в эпицентр удара, он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга», рассказал губернатор.

Еще двое обратились в раменскую больницу амбулаторно, их отпустили домой.

Также губернатор сообщил о четырех пострадавших, которых отвезли в больницу в Жуковском. Среди них:

мужчина 65 лет — отравление дымом и продуктами горения;

— отравление дымом и продуктами горения; мужчина 33 лет — отравление дымом и продуктами горения;

— отравление дымом и продуктами горения; женщина 52 лет — перелом стопы;

— перелом стопы; женщина 31 года — отравление продуктами горения.

До этого губернатор сообщал о трех пострадавших. Еще один человек погиб — это 46-летняя женщина.

На видео, которое опубликовал губернатор из больницы, он приехал в палату к одному из пострадавших. Тот говорит, что за него беспокоится девушка и мама. После этого губернатор объявляет, что пострадавшего переведут в Москву, и добавляет: «Угрозы жизни нет. Не переживайте, хорошо? На свадьбу приеду к вам, пригласите?» В ответ тот говорит: «Конечно». Воробьев также показал кадры, как мужчину потом на каталке завозят в медицинский вертолет.

Многоэтажки в Раменском пострадали из-за атаки дронов в ночь на 10 сентября. Удары пришлись по двум домам — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Также взрывной волной выбило стекла в ближайших зданиях. Были эвакуированы жители пяти соседних домов.

Минобороны сообщало о 20 сбитых беспилотниках за ночь в Московской области. Дроны сбивали в Подольске, Люберцах, Раменском, Домодедово и Коломне. Всего по стране сбили 144 беспилотника.